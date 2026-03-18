《神與律師事務所》收視狂飆，第2集就破8！角色「隱藏彩蛋」讓觀眾全嗨了：有夠會玩

由柳演錫、李絮主演的SBS金土劇《神與律師事務所》，才播出兩集就引爆話題，收視率更是直接從前作《從今天開始是人類》的3.7%結局，飆升至8.7%，僅用兩集就衝出翻倍的收視佳績。 展現超強後勢。

除了精彩的辦案劇情，劇組巧妙融入演員過往經典角色的「隱藏版彩蛋」，更讓觀眾在社群上炸鍋，直呼：「這才是神來一筆！」

在14日播出的第二集中，處處藏著讓粉絲會心一笑的巧思。 劇情描述柳演錫飾演的神與律師，為了幫冤枉致死的許城泰（飾 李強風）討回公道，決心取得醫院電腦系統中的關鍵硬碟，來揭穿醫生「手術中心臟驟停死亡」的謊言。 聽完神與的分析，一旁的亡者李強風忍不住讚嘆：「律師nim也太浪漫了吧！」、「律師nim是連醫學院一起畢業的嗎？ 好聰明啊！」



這段對話立刻讓觀眾聯想到柳演錫在《浪漫醫生金師傅》中的實習醫生，以及在《機智醫生生活》裡飾演的小兒外科醫師安政源，雙重「醫生身份」的巧妙致敬，瞬間引發爆笑。



而另一位主角李絮也沒被劇組忘記。 為了潛入藏有證據的二手家電倉庫，她飾演的韓娜賢決定偽裝成檢察官，沒想到拿出的假證件上，名字竟然是「檢察官 姜荷娜」！這正是李絮在SBS招牌劇《模範計程車》第一季中，所飾演的「熱血瘋檢」經典角色。 不僅如此，她還完美複製了姜荷娜的招牌「羊毛捲髮」造型，直接頂著這個髮型潛入敵營，巧妙地串聯起SBS金土劇的世界觀。 這波操作讓劇迷嗨翻，瘋狂刷屏：「這根本是歷代級客串！」、「好想念姜荷娜檢察官啊！」



劇組也暖心回應，這些細節都是充滿對演員們「滿滿愛意的致敬」，並表示：「在尋找關鍵證據的緊張氛圍中，希望能為觀眾帶來小小的樂趣。 未來也會在保持作品完整性的同時，繼續準備各種能與觀眾互動的有趣元素，請大家繼續支持擁有神力的律師神與！」接下來的劇情會否還有更多驚喜彩蛋，已經讓觀眾期待值破表。

《神與律師事務所》逢星期五、六晚上在Viu上架，香港觀眾亦可一併收看更多熱播韓劇及韓綜，包括《權慾之巔Climax》、《天下麵包：Bake Your Dream》 、《放學後戲劇班》 ，以及由柳演錫主持的《只要有空，4》 ，緊貼最新韓風。

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