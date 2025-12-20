熱門韓劇《第二個信號》還有機會播出！趙震雄退圈風波後，官方首度回應：「正在努力尋找解決方案」

tvN 電視台首度針對因「少年犯風波」而宣布息影的演員趙震雄主演的電視劇《第二個信號》發表官方聲明，讓苦等 10 年的劇迷們看到了一線生機。

19 日，tvN 表示：「《第二個信號》是我們精心籌備的一部作品，原計劃於2026年夏季播出，以此感謝過去十年來一直等待的觀眾。對於觀眾的失望和擔憂，我們深表理解，面對目前的狀況，我們也感到無比痛心。」



tvN 進一步表示：「從企劃到製作，集結了眾多工作人員、演員與相關人士的心血。為了守護《Signal 信號》所擁有的價值，即使需要花費一些時間，我們也將竭盡全力，為作品與觀眾尋找最佳的解決方案。」

先前在 12 月 5 日時，有媒體報導指出，趙震雄在就學期間，曾與同齡人結夥涉及車輛竊盜、性侵案件，並因涉嫌違反特定犯罪加重處罰法中的強盜及強姦罪名遭起訴，接受少年保護處分並被送往少年院。消息曝光後立刻引發爭議，趙震雄也在隔天親自表態，宣布退出演藝圈。



《第二個信號》是 2016 年播出的 tvN 電視劇《Signal 信號》的續作，由金銀姬編劇，以及由金憓秀、趙震雄、李帝勳等演員時隔 9 年再度聚首的話題之作。然而，隨著主演趙震雄捲入爭議，作品實際上已陷入難以正常編排播出的局面。



劇中趙震雄飾演的角色「李材韓」設定為一名正義的刑警，與近日被揭露的其過去爭議形成強烈對比。由於趙震雄屬於戲份吃重的主要角色，幾乎不可能透過剪輯方式處理，加上《第二個信號》已投入數百億韓元的製作費，即使另尋主演，也難以配合李帝勳、金憓秀的行程進行重新拍攝，實際上可行性極低。



在這樣的情況下，tvN 仍對作品播出的可能性持開放態度，《第二個信號》是否能夠順利公開，備受外界關注。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞