看《模范的士3》也要看《只要有空，4》！李帝勋一下「金道奇」上身霸气出面，一下流露呆萌本性XD

Viu原创韩剧《模范的士3》（模范计程车3）紧凑剧情热播中，一集比一集更意想不到，如果你是忠实粉丝，也千万别错过本周刚首播的《只要有空，4》！看「金道奇」李帝勋和「安高恩」表艺珍戏外可爱反差！

由刘在锡和柳演锡共同主持的《只要有空》迅速来到第4季，开场刘在锡就忍不住质疑柳演锡行程太满，否则可以更早开拍XD，「双锡」兄弟日常斗嘴，观众肯定都习惯了吧？没斗嘴还会觉得奇怪呢！李帝勋和表艺珍以嘉宾登场不久，李帝勋就对柳演锡掀旧帐：「你送她回去后做了什么？」原来是讲《初恋筑迹101》（初恋筑梦101）剧情，「胜民」对学长相隔13年总算亲自质问！



节目后续也可以看到李帝勋下戏后各种真实面貌，霸气地想帮市民讨公道(?)「金道奇」上身，站出来主动要自掏腰包补上礼物，被工作人员拒绝后还插腰装恶：「我都说要用我的钱买了！」聊到演《模范的士》是否增强了开车技术，李帝勋真挚地说受了武术指导学了甩尾，「真的很神奇，让我彷佛变成电影里的主角。」刘在锡听了马上回应：「你真的是电影里的主角啊！」李帝勋这才意会：「对耶！」相当呆萌。



Viu原创韩剧《模范的士3》话题不断，但原来戏外的李帝勋也魅力满满！即便前晚还在全罗南道赶拍Viu原创韩剧《模范的士3》，李帝勋和表艺珍清晨驱车来到首尔，一大早就录节目！敬业程度让人佩服又心疼，刘在锡说：「唉唷，应该是我们去新安录影。」不过李帝勋也很幽默，马上接话：「为什么没来？」表艺珍帮腔：「那里很漂亮！」观众都觉得李帝勋和表艺珍很可爱啊！顺带一提，两人公车上发现其他剧组在路上拍摄，同样新奇地东张西望，模样很有CP感呢！



《只要有空， 4》逢星期三深夜於Viu上线！上述第一集完整节目已可收看！下集嘉宾轮到也正大势的，搭档演出韩版《即使，这份恋情今晚就会从世界上消失》的秋泳愚及申始雅。同时别忘了，Viu原创韩剧《模范的士3》逢星期五、六晚上10点20分上线，持续跟紧首播！



