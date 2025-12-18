收視翻倍攀升！鄭敬淏《公益律師》5大看點：精明法官被迫轉行「不賺錢律師」，溫暖法庭戰治癒人心

tvN 週末電視劇《公益律師》以一位功利主義法官在跌落谷底後，以從未想過的方式「重生」的故事為主軸，在近期偏向冷酷的法庭和犯罪劇中，帶來了一股和煦的暖流。 該劇以4.5%收視開播，僅僅播至第4集，全國收視率便翻倍衝上8%、最高更達9.2%，刷新了自身最高紀錄。

這部劇專心辦案、不談戀愛（目前為止）的劇，究竟有何魅力？ 讓我們一起拆解！



【看點一】鄭敬淏人設討喜：圓滑世故卻隱藏溫柔真心

主角姜大衛（鄭敬淏 飾）是前途無量的精英法官，百戰百勝、精明圓滑，驚人地以高中學歷在司法體係內一路晉升，被民眾視為「國民法官」，距離夢想的大法官之位僅一步之遙。 因被栽贓收賄而被迫離開公職後，所幸獲得老同學吳貞仁（李裕英 飾）收留，轉任大型律所的「公益律師」，專門處理賺不到錢的弱勢群體案件。

姜大衛一開始仍表現出高傲、唯利是圖、缺乏同理心的嘴臉，甚至無視身障人權議題。 然而，隨著劇情推進，觀眾發現他的毒舌背後藏著洋蔥：表面討厭委託人的狗，其實是因為童年被咬留下恐懼，但年幼的他仍忍痛為狗狗求情; 對錢的執著，實則因為母親在貧窮和病痛中去世，臨終願望是希望他出人頭地; 看不慣女同事朴喜悅（蘇珠妍 飾）講話時習慣打手勢，卻在得知她父母是聾啞人時，為自己的無知和傲慢感到深深愧疚。



即便如此，姜大衛對「贏」有著無限的執著，尤其擅長運用多年積累的人脈和內幕，從法理之外的角度攻破對方防線，出人意料地贏下看似不可能的官司，讓觀眾感到喜悅暢快。 在經歷各種案件後，姜大衛逐漸展露了內心的人性溫情和正義感，同時，愛出風頭的模樣也極具喜劇效果，為劇情奠定輕鬆基調。

飾演律師「劉蘭熙」的徐慧原，對鄭敬淏稱讚不已：「鄭敬淏是最好的領導者。 姜大衛的台詞量非常驚人，他不但全部背下來且不顯露疲態，還細心照顧每一個人，讓我深受感動。」



【看點二】案件峰迴路轉：聚焦社會最邊緣的角落

法庭題材韓劇不在少數，僅今年就有《瑞草洞》和《夢想成為律師的律師們》，去年也有大熱的《好搭檔》和加入奇幻元素的《來自地獄的法官》。 《公益律師》最大的不同之處，在於首次將鏡頭對準了其他電視劇未曾探討過的「大型律所公益專責律師」，聚焦社會弱勢群體——流浪犬、身障兒童、外籍女性等，那些因沒錢而無法獲得法律援助的人們。



姜大衛在公益訴訟組接到的第一個案件裡，委託人不忍心讓寵物狗回到虐待它的原主人身邊，然而在法理層面完全沒有勝算。 姜大衛運用法官時期累積的人脈與人情世故，在法庭之外巧妙逼迫原告撤訴，成功幫助狗狗留在了真心愛它的人身邊，令人讚歎不已。

第二起委託案件更加離奇，委託人居然要起訴「老天爺」！小男孩天生有身體障礙、單身母親更是貧困孤兒，他認為老天爺不該讓自己出生，憤而求償。 面對如此抽象的訴求，公益訴訟組將如何應對呢？ 答案十分出人意料，就在第四集結尾！



【看點三】團隊成員各有所長

公益訴訟組四位成員個性鮮明，各自發揮強項。朴喜悅極具正義感和鑽研精神，堅信法律必須守護人民，主動調來公益訴訟組後，感受到了久違的心跳。 劉蘭熙是戰鬥力擔當，也能為了臥底調查而厚著臉皮假裝高中生XD蔣英實（尹那武 飾）不愧於發明家的名字，是手工打造各種道具的奇才，擁有身障人權經驗。 黃俊宇（姜亨碩 飾）熱衷於跑外勤，是團隊中唯一渴望離開的「生計型」律師，對姜大衛十分崇拜。



【看點四】真法官親自操刀，劇情餘韻深厚

《公益律師》劇本由前法官文裕皙（代表作《惡魔法官》《漢摩拉比小姐》）操刀，真實度極高。 劇名「Pro Bono」源自拉丁語，直譯「為了公眾利益」，指專業人士為了「公益」免費提供才能，在韓國法律界是真實存在的制度。

蘇珠妍在發佈會上一度痛哭，表示這部劇展現了「儘管如此」的精神：「也許很多人覺得『光靠我一個人能改變什麼？』這部劇告訴大家：『即便只有我行動，也能改變這個世界』。」導演金聲允則坦言，在拍攝朗讀判決書的戲份時曾罕見地落淚，內心感慨這就是大家「渴望聽到的故事」。



【看點五】驚人伏筆引爆猜測

目前最令觀眾揪心的有兩大懸念：收留姜大衛的吳貞仁竟然與栽贓者同乘一輛車，究竟背叛者是誰？ 第4集結尾，朴喜悅收到匿名訊息舉報大衛收賄，剛建立的信任是否會土崩瓦解？

此外，姜大衛的過往也令人好奇。 當朴喜悅主張公益律師的職責是幫助永遠不會贏的人，姜大衛似乎回憶起過去，嚴肅地說：「妳憑什麼覺得我會不知道這些呢？」在一次法庭辯護中，姜大衛提到母親受傷卻對兒子隱瞞的案例，也讓人懷疑與他的親身經歷有關。



下集預告裡，公益訴訟組迎來了新案件：一位女子要求離婚，但姜大衛察覺到背後另有隱情。 《公益律師》第5集將於本週六更新，海外觀眾可在Netflix同步追看。



