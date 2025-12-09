白種元將不會出席《黑白大廚2》記者會！Netflix不受爭議影響的、持續推進節目播出

Netflix 方發佈了關於原創熱門綜藝《黑白大廚：料理階級大戰2》記者座談會的通知。官方將於 17 日舉行的本次活動中，只有製作團隊與黑湯匙、白湯匙主廚們列入名單。作為評審的白種元將不出席，引發了廣泛關注，外界猜測此舉是為了回應近期的爭議。

《黑白大廚2》是一檔綜藝節目，以只憑味道試圖翻轉階級的隱藏高手「黑湯匙」主廚們，與試圖守住地位的大韓民國頂級明星主廚「白湯匙」們之間所展開、火花四射的料理階級戰爭為題材。由於前作在全球熱度大增、引發話題，因此第2季從公開前就受到高度期待，但圍繞白種元的各種爭議卻阻礙了其發展。



白種元今年初因 The Born Korea 接連捲入了「Bbak Ham 火腿禮盒品質爭議」、原產地標示錯誤、衛生問題、LPG 安全管理不備、涉嫌違反農地法等各種議題，形象大受打擊。加盟店業主批評總部積極擴張造成現場負擔，一些團體則要求改善公平交易、勞務、衛生結構，並催促其負起責任。

隨著爭議加劇，白種元於今年 5 月表示：「將中斷播出活動，專注於公司革新。」但同時加上但書：「已經在拍攝中的節目例外。」因此仍繼續進行《黑白大廚2》與 tvN《經商天才白社長3》的拍攝。當時也有「是不是為復出鋪路」的指責，而各家電視台也以「判斷交給觀眾」的立場回應，引來逃避責任的批評。



目前，白種元憑藉《南極的廚師》與《黑白大廚2》重返螢幕活動，也讓外界更加質疑：他是否將重點擺回了復出，而非責任收拾。



在這樣的氣氛下，他缺席記者座談會被視為減少負擔的措施。公開的預告片中白種元的分量大幅減少，製作團隊也強調節目的整體構圖，看似試圖分散風險。然而，在形象破損已相當嚴重的情況下，僅靠減少正面露面就能讓輿論回轉的可能性被認為不大。

最後的核心仍是外界期待白種元將以何種方式展現負責任的態度。在調查與行政程序、加盟店主的反彈仍在持續的情況下，此次選擇不出席代表節目的媒體活動，是否有助於恢復信任、或是會被視為逃避爭議，都難以預測。然而，可以肯定的是，《黑白大廚2》是第一個轉捩點，它將幫助我們判斷白鐘元未來的形像走向，也顯示在這個時代，僅靠電視節目已經難以改變輿論氛圍。

