「最愛上廁所男團」非他們莫屬！Stray Kids已三屆《AAA》鬧笑話！3RACHA HAN一人就兩次！
「最愛上廁所男團」非他們莫屬！Stray Kids已三屆《AAA》鬧笑話！3RACHA HAN一人就兩次！

明星   2025年12月17日   星期三14:15   草莓  

（封面圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）

說到前陣子在台灣舉行的《AAA 2025》，你印象最深是什麼呢？無論如何，Stray Kids儼然成為最具「笑點」的藝人了吧？至少三屆《AAA》都因廁所鬧笑話！

先說《AAA 2025》發生什麼事，頒獎「AAA最佳製作人獎」時，主持人李俊昊宣布前意有所指地說：「今年應該沒去別的地方，好好留在位置吧？」宣布是Stray Kids創作小分隊3RACHA（方燦、彰彬、HAN）獲獎時，見彰彬和方燦站出來還說：「今天有好好待在座位上呢！」殊不知「3RACHA」仍缺人剩「2RACHA」。
（圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）

現場攝影師很快捕捉到不見人影的HAN，HAN和忙內I.N正坐著花車趕回來。輪到彰彬講感言時，因為還沒等到HAN忍不住喊話HAN：「知城啊……」還向全場致歉，拖著拖著HAN總算歸來！HAN開口就說：「我前年好像也發生一樣的事，對不起。」他感謝完粉絲STAY也再次向全場道歉，鉉辰在旁邊搖頭比倒讚，I.N也瞎加入（不是你和HAN一起去廁所的嗎XD）。
（圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）（圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）

HAN說的「前年也發生一樣的事」，指的是《AAA 2023》，那時候也是3RACHA獲頒最佳製作人獎。不一樣的是，HAN和彰彬是還沒上完廁所，路走到一半聽到名字後，飛奔上台領獎，有粉絲笑說HAN和彰彬在台上一臉就是「憋不住」的樣子。


《AAA 2022》上，Stray Kids整團還發生過更糗的事勒！他們整群上完廁所回來坐錯位置，坐到了被安排成表演舞台的位置，因為KARD志佑穿短裙站在桌面上，Stray Kids沒人敢眼神向上看表演，全都在迴避……

這次《AAA 2025》過後，Stray Kids再次證明了他們是最愛上廁所男團無誤XD，其實在頒「AAA最佳藝人2025」時，也只有6個人上台領獎，在他們上台時忍不住都想數一下有沒有缺人啊XD！而頒歌手大賞「AAA年度歌手」時，一群人被彩帶嚇一跳也變成廣傳的名場面了XD。
（圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）（圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）

