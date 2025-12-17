「最愛上廁所男團」非他們莫屬！Stray Kids已三屆《AAA》鬧笑話！3RACHA HAN一人就兩次！

說到前陣子在台灣舉行的《AAA 2025》，你印象最深是什麼呢？無論如何，Stray Kids儼然成為最具「笑點」的藝人了吧？至少三屆《AAA》都因廁所鬧笑話！

先說《AAA 2025》發生什麼事，頒獎「AAA最佳製作人獎」時，主持人李俊昊宣布前意有所指地說：「今年應該沒去別的地方，好好留在位置吧？」宣布是Stray Kids創作小分隊3RACHA（方燦、彰彬、HAN）獲獎時，見彰彬和方燦站出來還說：「今天有好好待在座位上呢！」殊不知「3RACHA」仍缺人剩「2RACHA」。



現場攝影師很快捕捉到不見人影的HAN，HAN和忙內I.N正坐著花車趕回來。輪到彰彬講感言時，因為還沒等到HAN忍不住喊話HAN：「知城啊……」還向全場致歉，拖著拖著HAN總算歸來！HAN開口就說：「我前年好像也發生一樣的事，對不起。」他感謝完粉絲STAY也再次向全場道歉，鉉辰在旁邊搖頭比倒讚，I.N也瞎加入（不是你和HAN一起去廁所的嗎XD）。



HAN說的「前年也發生一樣的事」，指的是《AAA 2023》，那時候也是3RACHA獲頒最佳製作人獎。不一樣的是，HAN和彰彬是還沒上完廁所，路走到一半聽到名字後，飛奔上台領獎，有粉絲笑說HAN和彰彬在台上一臉就是「憋不住」的樣子。



아흨ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ미친ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아 댕카스는 왴ㅋㅋㅋㅋㅋ 하ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 개뛰어가는 거 봨ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/jEnkcSuGfx — 아리양 (@ari_91422) December 14, 2023

《AAA 2022》上，Stray Kids整團還發生過更糗的事勒！他們整群上完廁所回來坐錯位置，坐到了被安排成表演舞台的位置，因為KARD志佑穿短裙站在桌面上，Stray Kids沒人敢眼神向上看表演，全都在迴避……



스트레이키즈 AAA 시상식 pic.twitter.com/fHFEkUiCUa — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) December 13, 2022

這次《AAA 2025》過後，Stray Kids再次證明了他們是最愛上廁所男團無誤XD，其實在頒「AAA最佳藝人2025」時，也只有6個人上台領獎，在他們上台時忍不住都想數一下有沒有缺人啊XD！而頒歌手大賞「AAA年度歌手」時，一群人被彩帶嚇一跳也變成廣傳的名場面了XD。



스트레이키즈 AAA 최종 개그 pic.twitter.com/GhT0zyi9b4 — 땨미니 (@dddaminD) December 6, 2025

