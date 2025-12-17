《黑白大厨2》终於开播：用超强剪辑与卓越内容克服争议！白种元镜头出乎意料地少

曾站在舆论风口浪尖的「国民料理师」白种元回来了，他再次坐上评审席。Netflix 热门综艺节目《黑白大厨：料理阶级大战2》正面迎战这场充满压力的回归，选择不将焦点放在白种元身上，而是彻底聚焦在「味道」与「人」，为新一季揭开序幕。

《黑白大厨2》开播前便弥漫著一股微妙的紧张感。上一季成功的核心评审白种元，在经历社会性争议后迎来首度节目回归。他在今年初接连卷入「火腿」价格与品质争议、The Born Korea 原产地标示违规及农地法违反疑云、食品标示问题等风波，公众信任度大幅下滑。相关事件甚至发展到警方举报，影响层面相当广泛，部分节目也因此延后编排或进行内部调整。



而他回归的节目正是《黑白大厨2》。对制作团队而言，压力可想而知。第一季的成功关键——「白种元的存在感」，在本季反而可能成为反效果的风险因素。然而制作组选择彻底转向，将白种元从叙事核心退居为「冷静评审结构中的一环」。



白钟元的镜头出乎意料地少，几乎没有玩笑或夸张反应。即使开口，也只评价「味道」与「料理逻辑」。除评审讲评外，画面更多集中在参赛者身上；白种元与安成宰因为历经第一季，更以严格标准被定位为「严正的评审者」。虽然剪辑团队可能有意避开争议，但最终这项策略被证明是有效的：他们让观众感到信任而非不适。



第二季真正的力量在於「人」。这一季不只是高手对决，而是以「熟面孔的真正实力验证」为核心概念运作。曾在 KBS《社长的耳朵是驴耳朵》、tvN《第六感》、《刘Quiz on the Block》、MBC《玩什么好呢？》等综艺中露面的主厨们大量登场，这次不再是「上节目的厨师」，而是以「料理人」的身份接受评价。透过料理重新确认这些熟悉名字的实力，成为本季最鲜明的差异点。



此外，新规则「隐藏白汤匙」的登场，进一步放大紧张感。白汤匙们再次接受挑战，从第一回合起就与黑汤匙主厨在相同条件下竞争；他们的存活与否，将直接影响黑汤匙主厨的命运，为第一季熟悉的对战结构注入新的裂痕与刺激。



然而，让《黑白大厨2》真正活起来的，仍是料理人们分享的人生故事，每一位厨师的背景都宛如一部短剧，甚至一度让观众落泪。第一季几乎要到决赛才浮现的人性温度，在第二季首播就全面展开，加速了观众的投入感。若说第一季的魅力在於「发掘隐世高手」，那么第二季则是「重新确认熟悉味道」，并诉说藏在料理背后的人生。



《黑白大厨2》已成为一档不靠话题、而以内容取胜的节目。它选择承担争议人物，却不进行过度消费，而是用内容本身克服一切，是料理综艺回归「人」与「味道」本质的教科书级案例。

为了仅凭味道翻转阶级的隐世高手「黑汤匙」主厨们，与守护地位的大韩民国顶级明星主厨「白汤匙」之间展开的火花四射料理阶级大战——《黑白大厨2》每周二於 Netflix 公开。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻