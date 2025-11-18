《黑白大廚2》確定12月16日上線！預告公開：白湯匙廚師陣容超厲害、製作組還透露有新規則和新任務！

Netflix 人氣料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季來啦！年末大家又可以看精彩的料理對決了！

《黑白大廚：料理階級大戰》由80位具獨特烹飪見解的「黑湯匙」無名廚師對決20位「白湯匙」菁英主廚進行刺激緊張的料理對決。去年9月公開第一季，連續3周佔據 Netflix 全球 TOP10 TV（非英語）領域排名第一，掀起一股熱潮。



而《黑白大廚：料理階級大戰》第2季也確定在12月16日上線，Netflix 今日（18日）公開海報和前導預告。



在包含韓餐、西餐、中餐、日餐、混合等多種類型的黑湯匙廚師們，猛烈的氣勢吸引視線，他們精心釀製傳統酒、爲了充滿肉汁的肉與燒烤搏鬥等，身懷絕技的黑湯匙廚師們的料理競賽令人目不轉睛。在各領域享有最高聲譽的白湯匙廚師們也被公開，包含米其林二星李駿、韓餐和西餐分別獲得米其林一星孫鍾元、大韓民國頭號寺剎飲食名匠善財法師、57年中式料理大師侯德竹等。



黑湯匙廚師們更充滿自信地喊話：「我期待這場比賽好久了」、「我一定會全力以赴」、「是時候讓全世界知道我的名字了」、「我是來奪冠的」、「只要打他們，我就出名了」等，讓人更加期待他們之間的料理對決啊！

第2季不僅有黑湯匙和白湯匙更加強烈的味道對決，還有利用全國各地韓國食材在各領域廚師們手中重生的「韓國味道」，將滿足全世界觀眾的五感體驗。金學慜、金銀芝PD發表感想說：「感謝大家在第1季中給予想不到的喜愛，爲了報答大家的愛、不辜負大家的期待，我們用盡全力準備了第2季。希望大家對參加第2季的廚師們給予充滿愛意的視線和支持。我們保留第1季深受喜愛的元素，並針對觀眾提出的遺憾之處進行修改，請大家期待第2季公開的新規則、新任務和驚喜彩蛋。」

