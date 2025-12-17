柳俊烈沒參加《請回答1988 10週年》MT的理由不是因爲惠利？羅PD解釋：因為當天有拍攝，他早上還有先來打招呼！

16日，李東輝和高庚杓作為嘉賓出演 YouTube 頻道《十五夜》的直播，和羅PD一起回憶《請回答1988》中的經典場面，還分享《請回答1988 10週年》的花絮。

當天，羅PD說：「我們也小心翼翼地說『如果可以的話，希望盡可能以10年前的風格來』，就像在預告中看到的那樣，所有人都回到了10年前。」羅PD：「其實《請回答1988》雙門洞家人們這次一個不少地全部都聚齊了。」

針對柳俊烈的缺席，羅PD說：「俊烈因為當天有拍攝，其實在早上也特意來打過招呼後才離開。」接著羅PD感嘆：「大家都很享受 MT ，事實上能夠參加這個場合，是多虧大家過去10年喜愛，演員們才能在繁忙的日程中湊出時間重聚，留下愉快的回憶。」



通過《請回答1988》結緣的柳俊烈和惠利從2017年開始公開戀愛，戀愛7年後於2023年末分手。之後柳俊烈捲入與演員韓韶禧的戀愛傳聞，惠利簡短地回應：「真有趣。」引發了「換乘戀愛」的疑惑。相關事件結束後《請回答1988》迎來10週年，但作爲主角活躍的柳俊烈沒有出現在團體照中，因此引發網友們的各種猜測。



當時tvN也有表示：「柳俊烈雖然因爲日程原因沒能一起參加MT，但是因爲是紀念《請回答1988》10週年的內容，所以調整日程，拍攝了部分戲份。」預告中也看到柳俊烈和家人們一起拍攝的畫面。而《請回答1988 10週年》將在19日播出。【香港觀眾可於 Viu 收看哦～】



