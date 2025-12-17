BTS 全員合體直播親口預告：為 2026 年全力準備中，重大消息也即將揭曉！

BTS 防彈少年團 昨天下午透過 Weverse Live 與粉絲 ARMY 們即時互動，他們透露了2026年將有積極的活動安排，引爆大眾期待。

當天直播中，RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook(柾國)七名成員全員齊聚練習室。他們站在鏡​​頭前，汗流浹背，自然地說：「我們剛剛練習完舞蹈。」他們輕鬆的互動吸引了粉絲的目光。



在分享近況時，RM坦言：「真是令人沮喪，我現在還不能告訴你們我們正在準備的一切。」並笑說「公司什麼時候會公佈消息呢？」對此，SUGA回應：「我聽說他們很快就會公佈了。」暗示包含回歸、世界巡演等未來計劃的官方消息，很快就會對外公開。



成員們也一致表示：「2025 年感覺格外漫長。」成員們陸續在今年上半年服完兵役，退伍後又一同前往美國進行長時間的音樂訓練，能站在大眾面前的機會相對較少。對於 RM 說出「很想快點把一切都呈現給大家」，Jung Kook 與 j-hope 則笑稱「其實才準備了 10% 而已」，但也同時表達了想盡快與粉絲見面的心情。此外，成員們也自由提議，希望在年底另行安排一場為粉絲準備的直播，一起共度時光。



防彈少年團自 2022 年 12 月 Jin 入伍開始，成員們依序服兵役，至今已歷經將近 3 年的完整體空白期。今年 6 月隨著 SUGA 退伍，全員完成兵役義務後，為了新專輯進行長期準備，粉絲的等待也持續至今。隨著明年春天發行新作品、並預告展開大規模世界巡演，成員們近期已開始團體練習，並透過 SNS 公開合照，正式為回歸暖身。



即便完整體暫時離開歌壇，防彈少年團的地位依舊穩固。根據全球音訊與串流平台 Spotify 於本月 4 日公布的《2025年度總回顧》年終報告，防彈少年團今年登上 K-POP 頂峰，成為今年全球串流次數最高的韓國歌手，在未進行完整體活動的情況下仍守住冠軍寶座，更顯意義非凡。Jung Kook 更是唯一擠進前 10 名的男性 SOLO 歌手，展現獨一無二的影響力，Jimin、Jin 等人也同樣名列前茅。

此外，在音樂圈之外，防彈少年團也持續發揮正向影響力。近期他們於行政安全部主辦、韓國慈善團體協議會承辦的「第 5 屆大韓民國善行捐贈大賞」中，成為首組獲頒總統表彰的韓國歌手。該獎項自 2021 年起，旨在表揚透過分享與捐贈為社會帶來希望與勇氣的個人與團體，並推廣成熟的捐贈文化。防彈少年團自 2017 年起與 UNICEF（聯合國兒童基金會）共同推動「Love Myself」活動，並長期持續捐款、關注社會議題，在國內外帶來正向改變，因此獲得高度肯定。

在這樣依舊展現穩固影響力的情況下，防彈少年團所拋出的「邁向 2026 年的藍圖」，也讓粉絲與整個歌壇的目光再次聚焦於他們身上。

