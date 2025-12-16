避談誹聞女友Winter！BTS柾國戀愛傳聞後首開直播：生活回到正軌，看書、準備回歸

防彈少年團（BTS）成員柾國捲入戀愛傳聞後，時隔10天終於開直播與粉絲互動，引發關注。

自從本月5日被爆與女團aespa成員Winter傳出緋聞後，柾國一度暫停直播動態，直到15日才透過粉絲平台Weverse開啟直播，這也是他自3日之後首度直播露面。在戀愛傳聞延燒期間，柾國僅在14日於社群平台上傳一張戴著口罩的近照，簡單向粉絲報平安，並未多作說明，因此這場直播也被外界解讀為他對粉絲釋出「近況更新」的訊號。

直播中，柾國並未提及任何與戀情相關的話題，而是將重心放在即將於明年發行的新專輯進度上。 他透露目前已完成約一半歌曲的母帶後製，預計在19-20日左右幾乎可以全部完成，近期也不斷反覆收聽完成的音源，對成果相當滿意。 柾國表示成員們也曾聚在一起坦率討論新專輯，大家一致認為這是一張完成度很高、值得期待的作品。



柾國還分享新專輯中約有3-4首是偏向表演（類型的）歌曲，風格新鮮又帥氣，還有一首非常「嗨」的曲目。 雖然無法透露確切收錄曲數，但他強調歌曲「不少」，目前仍有部份歌曲的編舞尚未完全完成，等到舞蹈定案後，才會正式進入密集練習階段。 近期他也會依序播放歌曲、直接以Live方式演唱練習，甚至連過去專輯的舞蹈也重新對了一遍，讓他感嘆身體的記憶還在，成員們也很快就找回狀態，並直言「真的很想快點回歸」。



談到近況，柾國笑說自己的生活作息逐漸恢復正常，過去常常熬夜打遊戲、晚睡，現在一到晚上10點-12點就開始想睡覺。 移動途中他也養成在車上看書的習慣，書單多半來自粉絲在社群平台的推薦。 他坦言自己對哲學書比較無感，反而更喜歡小說類型。



至於外界最關心的戀愛傳聞，柾國在直播中始終保持沉默，未對女友Winter一事有任何回應。 目前雙方所屬公司也尚未對資訊做出正式表態。 雖然未正面談及爭議，但透過直播與專輯進度分享，柾國仍以自己的方式向粉絲傳達「正在努力準備回歸」的訊息，讓不少粉絲稍微放下心來。

