BTS 全员合体直播亲口预告：为 2026 年全力准备中，重大消息也即将揭晓！

BTS 防弹少年团 昨天下午透过 Weverse Live 与粉丝 ARMY 们即时互动，他们透露了2026年将有积极的活动安排，引爆大众期待。

当天直播中，RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook(柾国)七名成员全员齐聚练习室。他们站在镜​​头前，汗流浃背，自然地说：「我们刚刚练习完舞蹈。」他们轻松的互动吸引了粉丝的目光。



在分享近况时，RM坦言：「真是令人沮丧，我现在还不能告诉你们我们正在准备的一切。」并笑说「公司什么时候会公布消息呢？」对此，SUGA回应：「我听说他们很快就会公布了。」暗示包含回归、世界巡演等未来计划的官方消息，很快就会对外公开。



成员们也一致表示：「2025 年感觉格外漫长。」成员们陆续在今年上半年服完兵役，退伍后又一同前往美国进行长时间的音乐训练，能站在大众面前的机会相对较少。对於 RM 说出「很想快点把一切都呈现给大家」，Jung Kook 与 j-hope 则笑称「其实才准备了 10% 而已」，但也同时表达了想尽快与粉丝见面的心情。此外，成员们也自由提议，希望在年底另行安排一场为粉丝准备的直播，一起共度时光。



防弹少年团自 2022 年 12 月 Jin 入伍开始，成员们依序服兵役，至今已历经将近 3 年的完整体空白期。今年 6 月随著 SUGA 退伍，全员完成兵役义务后，为了新专辑进行长期准备，粉丝的等待也持续至今。随著明年春天发行新作品、并预告展开大规模世界巡演，成员们近期已开始团体练习，并透过 SNS 公开合照，正式为回归暖身。



即便完整体暂时离开歌坛，防弹少年团的地位依旧稳固。根据全球音讯与串流平台 Spotify 於本月 4 日公布的《2025年度总回顾》年终报告，防弹少年团今年登上 K-POP 顶峰，成为今年全球串流次数最高的韩国歌手，在未进行完整体活动的情况下仍守住冠军宝座，更显意义非凡。Jung Kook 更是唯一挤进前 10 名的男性 SOLO 歌手，展现独一无二的影响力，Jimin、Jin 等人也同样名列前茅。

此外，在音乐圈之外，防弹少年团也持续发挥正向影响力。近期他们於行政安全部主办、韩国慈善团体协议会承办的「第 5 届大韩民国善行捐赠大赏」中，成为首组获颁总统表彰的韩国歌手。该奖项自 2021 年起，旨在表扬透过分享与捐赠为社会带来希望与勇气的个人与团体，并推广成熟的捐赠文化。防弹少年团自 2017 年起与 UNICEF（联合国儿童基金会）共同推动「Love Myself」活动，并长期持续捐款、关注社会议题，在国内外带来正向改变，因此获得高度肯定。

在这样依旧展现稳固影响力的情况下，防弹少年团所抛出的「迈向 2026 年的蓝图」，也让粉丝与整个歌坛的目光再次聚焦於他们身上。

