徐玄振回归小萤幕新作《Love Me》导演介绍本剧主题：想告诉大家如何爱自己

JTBC周五将播出的新电视剧《Love Me》改编自瑞典同名的电视剧，是由《你和其余的一切》《爱情的理解》《你喜欢布拉姆斯吗》等知名作品的导演赵英民的新作，导演以细腻的感情线与人物关系受到观众们的喜爱，并由徐玄振、李施优、刘宰明等演员共同演出。

所谓「失去之后的爱」这种不易表现的情感，在不同的世代以不同的情感故事来扩张，最适合在这冷冷的冬季观赏这种温暖的、写实的爱情模样，备受观众们的期待。而赵英民导演也亲自为《Love Me》说明了主题意义，以及在各世代差异所代表的意义，以及这些演员们的偕同效应与关键看点。



导演表示，剧中的各个角色都有著现实面，就在我们的日常生活实际会遇到的人们，他们的情感与性格也都将自然地触动著观众们，每个角色的故事各自拥有著惆怅与伤痛，但其中仍能适度地保有喜剧的要素，均衡存在这部作品中。反映出我们的生活中所拥有的各种喜怒哀乐，这一点应该会是本剧的魅力所在。还有剧名《Love Me》看似要求周围的人来爱我，但其实这更贴近於自己对自己所说的话，也就是希望传达给大家「爱自己」的讯息，渐渐接受自己的不完美，最终完全学会如何爱自己。



《Love Me》与一般的爱情剧有何不同之处？如果一般的爱情故事遵循著命运般的叙事，《Love Me》描述的则是现实面的爱情，就像大家周围常见的恋爱故事一样，描述了从生疏，到充满情感，非常平凡的日常生活中所绽放的爱情瞬间。导演更称赞徐玄振、李施优以及刘宰明对於角色的投入程度，几乎就像是真正的一家人，在拍摄与编辑的过程中，导演也更加确认这部作品遇到了最好的演员们。



每个人在世界上，都以某人的儿女、某人的另一半、某人的朋友、某人的父母而生活著，这些关系虽然各自都拥有美好的时刻，当然也会带来烦恼与吃力的状况，在这些过程中，有时还需要面对自己的个性与脾气，即便如此，希望透过这部作品《Love Me》让大家回顾为什么我们需要身边的人，为什么需要和他们在一起，也希望大家重新珍视自己身边的所有人。



