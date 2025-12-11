超爆笑！「1985LINE」徐玄振公開與「1984LINE」李浚赫是朋友、柳演錫是「歐爸」的原因 XD

徐玄振講這段的時候眼睛還睜大超可愛！

近日，徐玄振作為嘉賓出演張度練主持的網路綜藝《Salon Drip 2》。張度練提到兩人是初次見面時，徐玄振坦言因為他們是同齡（1985年），所以一直很想見面。徐玄振是2月生、張度練是3月生，雖然張度練是3月生，但他提到自己7歲就上學了，所以兩人都是和1984年的人一起上學。【＊韓國早年生（빠른년생）文化：指當年1月～2月出生，被視為與前一年3月～12月出生的人相同年紀並一起上學，但在2009年已經廢除。】



聽到這些話的張度練好奇問：「那麼演藝圈1984年的朋友都有誰？」徐玄振回答：「和浚赫是朋友，演錫歐爸應該是1984年的！」張度練又問爲什麼柳演錫叫「歐爸」，徐玄振說：「他說自己不和1985年生的人當朋友，所以讓我叫他歐爸，雖然嘴上是叫『歐爸』 但是感覺是『呀～歐爸』。」



張度練又問那麽1985年的呢？之後提到了李光洙，徐玄振回憶道：「1985年的都是朋友，之前第一次就到光洙，因為我們是年歲，所以很高興，拍古裝劇的時候像小學生一樣手牽著在民俗村奔跑。」光想就覺得好可愛 XD



日前確定由柳演錫和徐玄振已經確定二搭，出演MBC新劇《謊言》（라이어，Liar）。該劇講述一對男女完美的結束了首次的約會，隔天卻對彼此抱有截然不同的想法，在真相與謊言交織的風暴中，朝著意想不到方向發展的心理驚悚劇。繼《浪漫醫生金師傅》時隔9年再合作，讓許多劇迷都相當期待！



另外，徐玄振的新作品《Love Me》將在本月19日播出，該劇講述雖然擁有財富、名譽和外貌，但除了這些一無所有的一個女人的成長故事。劇中她飾演婦產科醫生「徐俊京」，雖然看起來是有個體面職業、什麼都能獨自應對、閃閃發光的人，但實際上卻是一個孤獨至極的人物。【香港觀眾可於 Viu 收看哦】



