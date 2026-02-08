金在中J-Party台北登場！自曝特長是「吵架」有自信絕對贏〜請粉絲教學中文並化身心靈醫師

元祖花美男金在中於2月8日來到台北舉辦《J-Party Asia Tour Fan Concert「GALAXY1986 in Taipei」》一開場就展現十足親和力，走下台與粉絲們近距離互動，他更大讚粉絲們非常守秩序，讓他放心多次走下舞台。

一開始金在中以兩首歌曲「Maze」「Just Another Girl」登場，接著他直接向大家問候，並且說自己在彩排時為了體會後排觀眾們的視角與感受，也來到場地的高處座位，覺得真的很高很遠，也希望大家注意安全。接著他直接進入粉絲互動環節，把夾娃娃機搬上台，一個個夾出機器中的扭蛋，來公開他今日的活動任務，相當接地氣又有趣。



一開始他就抽到了與情人節相關的任務，請他裝扮成BABIES（官方粉絲名稱）的專屬甜蜜男孩，金在中立刻戴上了紅色蝴蝶結髮箍，帶著許多糖果走下台要送給粉絲們，更對著鏡頭打開乳加巧克力，咬著一頭靠近粉絲，示意要跟粉絲一人一半，令粉絲們都害羞地別過頭去。他吃完後說自己以為是純巧克力，沒想到裡面有其他東西，讓他覺得有些黏牙。他也大讚粉絲們非常有秩序，讓他二度走下台，把手中的棒棒糖送給座位在比較高處的粉絲們。



接下來他也跟粉絲學中文，粉絲們都非常認真地清楚作出嘴形讓他跟著念，讓金在中特別感動，其中一題希望金在中選出自己的特長或興趣，在做飯、唱歌、插花、說謊跟吵架之間，他表示做飯只能說是日常，不是興趣，插花也算是滿久沒有進行了，但他特別挑出「吵架」說自己非常有自信，如果他跟台下任何一位1對1吵架，他保證一定能勝出。



下一個環節金在中披上白袍，變身為大家的心靈醫師，他認真對著鏡頭大喊「你們全都得了不治之症」，因為粉絲們的眼中只能看到他，大家也別想被治好了，病情只會越來越嚴重。接著他更對著攝影機鏡頭呵氣，還用手指畫出一顆愛心，說這就是他為大家開的處方籤，相當搞笑。



在後面的舞台，金在中也準備了許多類型的歌曲，更是數度走到台下與粉絲們互動，不管是給大家接唱，或是深情與粉絲們對望，可說是相當寵粉，令BABIES都露出滿足的笑容。

