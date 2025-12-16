2026必追名单＋1！金惠奫、罗门人狐恋开启，《虽然从今天开始是人类》角色海报新鲜出炉：不想当人类的九尾狐邂逅自恋球星

2026年开年韩剧大战提前开打！SBS全新金土剧《虽然从今天开始是人类》（오늘부터 인간입니다만）近日公开了女主角金惠奫与男主角罗门的角色海报，预告一段「人类与九尾狐」的爆笑奇幻罗曼史即将登场，新鲜设定引发韩网热烈讨论。

剧情亮点：MZ世代的「躺平狐仙」遇上自恋天花板巨星

本剧改编自同名网漫，讲述一个「不想成为人类」的MZ世代九尾狐「银狐/金玉淳」（金惠奫 饰），与自我爱过剩的顶尖足球明星姜时烈（罗门 饰）之间，一场歪打正著的「救赎型」爆笑浪漫故事。

剧情设定跳脱传统「狐仙报恩」套路，主角银狐是一只认为「与其累积功德变成人，不如花钱过得像人」的现代九尾狐，口号是「行善远一点，男人更远一点」，堪称「狐界的叛逆金汤匙」。 而她将与因命运交错而卷入其生活的世界级足球明星姜时烈，展开一段「讨厌却让人心动」的「厌烦系罗曼史」。

海报暗藏玄机！主角设定抢先看

公开的海报中，金惠奫扮演的女主角银狐露出可爱微笑，身后却藏著多条狐狸尾巴与狐珠图案，暗示其神秘身份。 文字标语「行善远一点，男人更远一点」完美点出这位「躺平狐仙」的现代生存哲学，令人好奇她将如何在人间「潇洒走一回」。



罗门的海报则充满自信锋芒，眼神锐利。 他所饰演的姜时烈是海外知名足球俱乐部的顶尖前锋，成功全靠极致努力与自我管理，堪称「自恋天花板」。 然而这份完美人生却将被「不按牌理出牌」的九尾狐银狐彻底打乱，两人间的化学反应令人期待。



选角成功！「化学反应妖精」遇上「浪漫喜剧新星」

此次选角被视为神来一笔。 素有「化学反应妖精」之称的金惠奫，过往在《偶然发现的一天》、《雪降花》、《背著善宰跑》等作品中，无论与哪位演员搭配都能产生独特火花。 而凭藉《复仇笔记》、「第三人称复仇」等作人气急升的「 Rising Star」罗门，则是首次挑战浪漫喜剧，准备让观众耳目一新。 两人新鲜的组合将碰撞出何种奇妙反应，已让剧迷期待值爆表。



《虽然从今天开始是人类》将作为《模范的士3》的接档作品，於2026年1月16日（五）晚间9点50分 （韩国时间）在SBS首播。 喜欢奇幻、爱情与爆笑元素的观众，绝对不能错过这部设定新颖、主演魅力十足的开年强档！

让我们一起期待这对「非典型」人狐CP，如何颠覆想像，闹翻人间！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻