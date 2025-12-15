宋智孝自爆曾陷8年戀愛長跑，《Running Man》成員全不知情！「比金鍾國結婚更震撼」

《Running Man》錄影中秘密戀愛八年，「懵智」的口風竟然這麼緊！宋智孝在14日播出的SBS招牌綜藝《Running Man》中，無預警自爆曾有一段長達8年的地下情，讓所有成員大感震驚！細心觀眾更指出：剪短髮剛好是分手那時候…！

在當天節目中，成員池錫辰隨口問道：「妳上一個男朋友是什麼時候？ 交往了多久？」宋智孝淡定地回答：「四五年前吧？ 交往了很久，大概有八年。」



這答案讓全場陷入衝擊！池錫辰難以置信地問：「這可以播嗎？ 是我們認識的那位嗎？」宋智孝否認：「不是。 是哥哥們完全不認識的人。」池錫辰接著問男方職業，表示「我們真的毫不知情」。宋智孝則一邊若無其事地喝著咖啡，一邊回答：「因為你們沒問，所以我就沒說。」



池錫辰對於宋智孝長達八年的秘密戀情感到極度震驚，直呼：「太厲害了，沒有一個人知道... 八年的話，真的不是隨便交往而已！」後輩姜勳也驚訝表示：「交往八年，分手的時候一定很辛苦。」節目組更是心有同感地打上字幕：「比金鍾國宣佈結婚的消息更加令人驚慌失措。」



韓國觀眾也紛紛加入熱議，留言表示：「難怪她會剪短髮，剛好是分手那時候！」「宋智孝才是真正的獨立軍（口風極嚴）！」「看池錫辰的反應，他好像是真的有點失落，覺得跟對方關係很近，結果被瞞了這麼久！」「也許其他成員都猜到了，只有池錫辰是真的不知道kkk」

宋智孝於2001年以雜誌模特兒身份出道，曾出演電影《霜花店：朕的男人》、《闇黑新世界》和電視劇《宮》、《朱蒙》、《急診男女》等。她於 2010 年加入 SBS 綜藝節目《Running Man》，作為元老級成員活躍至今已邁入第 15 年，憑藉自然率真的個性。這段長跑戀情的曝光，則讓外界見識到她的神祕另一面。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞