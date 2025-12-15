外面再多纷纷扰扰「BTS 依然是7个人」，防弹少年团全员齐聚练习室，朝著『明年春天』奔跑！

（多图）BTS 防弹少年团为了明年春天的「完整体」回归，齐聚一堂留下了一张合照，引爆粉丝关注。

近日，防弹少年团成员们分别透过各自的 Instagram 公开了全员聚集在练习室的照片。



RM 在练习室中央拍下了 7 人合照；V 则把所有成员集合在镜子前，替粉丝们送上大家期盼已久的镜子自拍。以及 Jin、j-hope、SUGA、Jimin、柾国分别以小分队形式，亲密地各自拍了好几张照片。









看到这些照片的粉丝们纷纷留言表示「我真正的春天来了」、「防弹少年团依然是 7 个人」、「2026 年 3 月就快到了」、「今天真的是超幸福的一天」、「不用吃饭也觉得饱了，我爱BTS」。



另一方面，今年全体成员皆完成国防义务的 BTS，预计於明年春天发行新专辑，并举办大型世界巡回演唱会。成员们全员齐聚练习室的模样，也进一步提升了粉丝们对完整体回归的各种期待。



值得一提的是，热门歌曲〈Permission to Dance〉在 YouTube 上的观看次数已超过 7 亿，是团队第 10 首超过 7 亿观看的 MV。



