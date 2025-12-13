卞耀漢Tiffany Young熱戀早洩密！情侶對戒、同款跑車、鏡中倒影全被眼尖粉絲抓包

演員卞耀漢（卞約漢）的經紀公司今日宣佈，他正與少女時代成員 Tiffany Young 展開「以結婚為前提交往中」的關係，證實兩人已秘密熱戀一年半！事實上，這段戀情早已被眼尖的粉絲抓出諸多鐵證。

一位海外粉絲從今年 5 月起就陸續發布了懷疑兩人交往的貼文，線索包括佩戴情侶對戒、同品牌帽子和手鍊等。 尤其引人注目的是 Tiffany 右手無名指上的戒指。 Tiffany從今年3月的一次品牌活動中開始，右手無名指上突然戴上了戒指。 由於Tiffany平時很少戴戒指，所以這一變化顯得尤為引人注目。



隨後，Tiffany在潤娥主演的電影《凌晨兩點的惡魔》試映會紅毯、與少女時代成員們的生日派對等場合，都曾在右手無名指上佩戴這枚戒指。 卞耀漢則不僅在參加活動和電影《中間界》試映會等公開場合，在日常生活中也經常佩戴相同的戒指。





這隻黑色棒球帽也被視為兩人的情侶帽，曾出現在Tiffany旅遊照片中，卞耀漢和張度練一起拍攝Netflix旅遊綜藝《醬道巴里巴里》也戴了這頂帽子：



卞耀漢曾公開一張在保時捷車內拍攝的照片，粉絲們指出那輛車是Tiffany曾在IG限動分享的愛車。 看電影時，卞耀漢還買了雙人份爆米花。



最明顯的證據，則來自一張鏡子反射的照片！當時卞耀漢於某間酒吧內正在整理購物袋，從正前方酒櫃的鏡子裡，隱約可見一位疑似Tiffany的女子正在為他拍照，暗示了他們秘密約會的甜蜜瞬間。



今日據韓媒報導，兩人在去年 5 月公開的 Disney+ 影集《逆貧大叔》中相識後發展為戀人，相戀一年半後決定結婚，婚禮定在明年秋天。

對此，卞耀漢經紀公司TEAMHOPE表示「兩位演員目前正以結婚為前提交往中」，並補充目前還沒有具體確定的婚禮日期，但兩人都表示「希望在確定下來的第一時間，就能告知各位粉絲」。



