都敬秀因EXO行程无法参加金宇彬♥申敏儿婚礼！本来想好祝歌要唱这首歌，但现在被排除在外 XD

都敬秀（D.O.）在采访中表达 EXO 活动未能参加好友金宇彬婚礼的歉意，他本来还想好要唱什么歌了 ＱＱ

爱情长跑10年的金宇彬和申敏儿将在12月20日举行非公开婚礼，但同一天 EXO 确定参加《2025 MMA》（2025 Melon Music Awards）颁奖典礼，都敬秀确定无法参加好友婚礼和献唱祝歌，让许多粉丝感到遗憾。



最近在采访上，都敬秀表示：「当然两个都非常重要，但我认为 EXO 是最优先的。（缺席婚礼）虽然很心痛，但我要对宇彬哥更好，哥也知道这是没办法的事，他都能理解，所以没关系！」

都敬秀很早就知道金宇彬要结婚的消息，原本也计画是他来唱祝歌。他说：「本来就决定要唱祝歌，还想唱〈Popcorn〉来著。后来才确定出演《MMA》，对宇彬哥感到非常抱歉。」被问到祝歌是谁唱时？都敬秀开玩笑说：「现在我也不知道是谁唱祝歌，我被排除在外了，被排除在宇彬哥视线之外了。」



而 EXO（SUHO、灿烈、D.O.、KAI、世勋、LAY）本周（14日）将在仁川 Inspire Arena 举行粉丝见面会「EXO'verse」，届时将首次公开新专辑部分新曲舞台。而他们预计在明年第一季发行第八张正规专辑，还将拍摄综艺《EXO的爬梯子世界旅行》新一季，展开多样的活动。



