都敬秀因EXO行程无法参加金宇彬♥申敏儿婚礼！本来想好祝歌要唱这首歌，但现在被排除在外 XD
广告

都敬秀因EXO行程无法参加金宇彬♥申敏儿婚礼！本来想好祝歌要唱这首歌，但现在被排除在外 XD

明星   2025年12月13日   星期六13:16   Yuan  

（封面图源：Disney+、TVDaily）

都敬秀（D.O.）在采访中表达 EXO 活动未能参加好友金宇彬婚礼的歉意，他本来还想好要唱什么歌了 ＱＱ

爱情长跑10年的金宇彬和申敏儿将在12月20日举行非公开婚礼，但同一天 EXO 确定参加《2025 MMA》（2025 Melon Music Awards）颁奖典礼，都敬秀确定无法参加好友婚礼和献唱祝歌，让许多粉丝感到遗憾。
申敏儿、金宇彬（图源：TVDaily）

最近在采访上，都敬秀表示：「当然两个都非常重要，但我认为 EXO 是最优先的。（缺席婚礼）虽然很心痛，但我要对宇彬哥更好，哥也知道这是没办法的事，他都能理解，所以没关系！」

都敬秀很早就知道金宇彬要结婚的消息，原本也计画是他来唱祝歌。他说：「本来就决定要唱祝歌，还想唱〈Popcorn〉来著。后来才确定出演《MMA》，对宇彬哥感到非常抱歉。」被问到祝歌是谁唱时？都敬秀开玩笑说：「现在我也不知道是谁唱祝歌，我被排除在外了，被排除在宇彬哥视线之外了。」
（图源：Disney+）

而 EXO（SUHO、灿烈、D.O.、KAI、世勋、LAY）本周（14日）将在仁川 Inspire Arena 举行粉丝见面会「EXO'verse」，届时将首次公开新专辑部分新曲舞台。而他们预计在明年第一季发行第八张正规专辑，还将拍摄综艺《EXO的爬梯子世界旅行》新一季，展开多样的活动。
（图源：SM娱乐）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 都敬秀因EXO行程无法参加金宇彬♥申敏儿婚礼！本来想好祝歌要唱这首歌，但现在被排除在外 XD
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手