素顏也超亮！秀智河內跑步被拍，金宣虎貼心陪跑「步伐跟好」

大勢明星秀智（Suzy）和金宣虎最近被越南網友直擊，在河內知名景點「西湖」一起慢跑，畫面曝光後立刻引發討論。

近日越南當地 SNS 與韓國網友社區陸續出現兩人身影的照片與影片。 畫面中，兩人都穿著輕鬆的運動服，毫無明星包袱地並肩跑步。 秀智完全沒有戴墨鏡或口罩，大方露出清爽素顏，一邊跑步一邊欣賞湖景; 金宣虎則時不時看向周圍、調整步伐配合秀智，互動相當自然，氣氛超暖。



수지-김선호, 베트남서 포착…마스크 벗고 런닝 즐겼다 (영상) (출처 : 네이버 뉴스) https://t.co/guycSR7Aow — Jin (@SeonJhi) December 1, 2025

兩人此行是為了電影《迷惑》到越南取景。 劇情背景設定在1935年京城（今首爾），秀智飾演神秘莫測、鮮少在眾人面前露面的女子「宋貞花」，金宣虎則飾演受委託為她畫肖像的畫家「尹以浩」。 隨著畫作進行，畫家逐漸接近這名神秘女子背後的秘密。本片由曾執導《優雅的世界》、《觀相大師：滅王風暴》、《金權性內幕》、《緊急迫降》的韓在林導演操刀，是他備受期待的新作，預計在2026年於 Disney+ 上線。





越南「慢跑同框」事件也讓不少粉絲驚喜直呼：「他們的 CP 感太強！」、「完全像拍寫真一樣！」、「已經開始期待他倆的新劇了」、「真顏值組合」等，兩位明星在異國自然互動的一幕，意外成為網友討論焦點。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞