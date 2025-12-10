《一吻爆炸》連續2周Netflix排名第一！最新劇照：安恩真的秘密被發現，張基龍＆金武俊展開心理戰！

《一吻爆炸》除了收視創新高外，在 Netflix 也獲得第一！孔組長終於知道高多林的秘密，看來要展開直行羅曼史了！

由張基龍、安恩真主演的《一吻爆炸》講述爲了生計僞裝成職場媽媽就業的單身女性「高多林」和上她的部門組長「孔志赫」之間的浪漫愛情故事。有別於其他韓劇，《一吻爆炸》第1集就出現「心動吻戲」，因此話題度、討論度還有收視率都持續攀升，土甜劇情讓人越看越上癮 XD



10日，據 Netflix 官方網站 Tudum 統計的 Netflix 前10名顯示，本月1日至7日《一吻爆炸》的觀看人數爲480萬，獲得非英語影集排名第一。公開第1週在非英語影集以第三名開始的《一吻爆炸》，第2周上升到第二、第3周上升到第一，第4周也維持第一。



第8集尾聲中，孔志赫（張基龍 飾）知道高多林（安恩真 飾）的祕密（和金善宇只是朋友關係，也沒有孩子），預告兩人心痛羅曼史的巨大轉折點。公開的最新劇照中，孔志赫和金善宇（金武俊 飾）並排坐著，對彼此的行動反應敏感，眼神犀利。而高多林夾在兩人之間似乎很尷尬，露出慌張的表情，讓人對今後三人之間的關係更加好奇。



據製作組更透露：「今天播出的第9集中，得知高多林祕密的孔志赫和不想再隱藏心意的金善宇，兩人將正式牽制對方。」還表示兩個男人在愛情面前會變得可愛、幼稚，但依舊帥氣又有魅力，會讓觀眾們非常心動，好期待本週的播出啊！

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞