制服控暴动！宋仲基新作《Love Cloud》当飞行教官+航管员！粉丝：让我先昏一下

韩流男神宋仲基又要用新罗曼史攻占观众心了！据韩媒「OSEN」独家报导，他近期已确定接下新戏《Love Cloud》（暂定名），在收到邀约后经过正面评估，最终点头拍摄。

宋仲基婚后晋升奶爸，但戏约完全没停过，前阵子才凭 JTBC《我的青春》展现「浪漫喜剧王」的魅力，距离完结不到两个月就火速敲定新作品，活动节奏根本停不下来。新剧《Love Cloud》是一部以「神秘又治愈的济州岛」为背景的浪漫喜剧，讲述前飞行教官姜宇宙（宋仲基 饰）与预备机师安荷妮，在分别7年后再度相遇——这次一个成为航管员、一个成为机师，两人在云与风之间重新擦出暧昧火花。



本剧由《五月的青春》的导演宋闵烨执导，新人编剧团队Mad Rabbit执笔。 虽然作品仍属罗曼史，但相比《我的青春》，整体氛围、角色设定完全不同，宋仲基也将首次挑战飞行教官与航管员角色，令粉丝相当期待。目前剧组正在挑选女主角及其他重要角色，并讨论最终播出平台，预计将在明年上半年开拍。

宋仲基自2008年出道以来作品不断，包括《太阳的后裔》、《阿斯达年代记》《黑道律师文森佐》、《财阀家的小儿子》等人气戏剧，电影《胜利号》、《祸乱：地下秩序》、《路基完》、《愁城波哥大》等也受到关注。 今年更在韩、日举办粉丝见面会，人气依旧火热。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻