D社爆！朴娜萊遭前經紀人申請「假扣押」！控訴內容超驚人：24小時待命、霸凌、傷害、強壓差事

韓國演藝圈又爆震撼消息！根據韓國 D 社（Dispatch）獨家報導，喜劇女星朴娜勑（박나래） 近日遭前經紀人向法院申請不動產假扣押，申請金額高達1億韓元（約213萬新臺幣）。 消息一出立刻掀起討論。

D社報導指出，朴娜勑的多名前經紀人於3日向首爾西部地方法院提出假扣押申請，並預告將提起約1億韓元的損害賠償訴訟。 他們主張在任職期間遭遇多項不當對待，包括：職場霸凌、特殊傷害（疑似投擲酒杯造成傷害）、代開處方藥與大批私人差事、進行費&食材費&酒水費等款項未結清。

根據前經紀人說法，朴娜勑要求他們長時間待命，處理私人聚會的採買與事後清潔，甚至還負責家務與家庭相關事務。 其中一人表示因不喝酒被斥責，還曾因酒杯被砸而受傷。 此外，有人稱必須負責醫院掛號、代領藥物等私人醫療相關事項。對於費用部份，前經紀人聲稱工作期間代墊的食材費、酒水費與其他支出，屢屢遭到延遲或未支付。



前經紀人表示，忍無可忍才決定離職，但向公司提出未結款項後，卻收到對方回應：「若再提要求，就以名譽毀損與文書偽造提告。」因此他們擔心未來進入正式訴訟後，朴娜勑可能處分或隱匿財產，才會先申請假扣押。



目前朴娜勑方面尚未公開回應，相關指控均為前經紀人單方面主張。 相關消息很快就在韓網掀起了輿論，不少網友表示：「爆料方是D社啊，後面大概會把證據全丟出來，到時再看再說」、「但還是得聽聽朴娜勑的說法再判斷」、「這種事等結果都出來再罵也不遲，之前也常常反轉，先保持中立比較好」、「不能小看D社，他們在爆料方面還是很權威的」、「 娜萊好好休息吧，比起才華，你掙得實在太多了」等。

