池睿恩突發不適緊急送醫！打完點滴立刻回歸《Running Man》，成員們暖心迎接

喜劇演員池睿恩在《Running Man》中因身體狀況不佳而前往了醫院，節目組將中途離開＆迅速回歸節目的畫面，全都公開播出而引發了關注。

7日播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》中，接續上一集內容，成員們與許卿煥一起展開統營浪漫旅遊競賽的畫面被公開。

在當天的節目中，成員們利用統營生鮪魚親自準備晚餐。就在料理即將完成時，池睿恩出現了。她因為身體狀況不佳前往醫院後，又再度回到拍攝現場。



此前，在上一集（11月30日）播出的內容中，池睿恩因為身體不適離開拍攝現場前往醫院。劉在錫表示，為了能參與到兩天一夜的拍攝到最後，池睿恩是為了打點滴而前往醫院，並在接受診療後會再次回到拍攝現場。

從醫院回來後的池睿恩為了應對戶外拍攝，全副武裝。她戴著毛絨帽子，把頭和耳朵全部遮住，在打過點滴後氣色也明顯好轉。

池睿恩用明亮的聲音向成員們說：「我回來了！」大家看著她接連說出關心的話語。池睿恩回答：「完全好多了。」還問：「臉也變好了吧？」成員們溫暖地迎接她說：「更漂亮，氣色也變好了。」



池睿恩試圖幫忙準備晚餐，但成員們極力阻止。劉在錫說：「『吃貨』正好在吃飯的時候回來了。」自然地照顧她的模樣，讓現場氣氛變得更加溫馨。

池睿恩此前曾被診斷出甲狀腺功能低下症，為治療與恢復而短暫停止演藝活動。接著她就在休息三週後回歸了《Running Man》，並持續參與著拍攝。

▼最後接受懲罰的成員們：牡蠣OPEN～



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞