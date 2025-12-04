跌破眼鏡！SHINee珉豪爆料：神曲《Ring Ding Dong》《Lucifer》當年「被嫌棄」，隊友一致最愛是這首！！

人氣男團 SHINee 成員珉豪，近日做客張度練主持的網綜《Salon Drip》，不僅暢聊新歌《TEMPO》籌備秘辛、讚不絕口，更揭露了當年隊友對兩首爆紅神曲《Ring Ding Dong》和《Lucifer》的真實心聲，引起熱烈討論。

新歌《TEMPO》獲全體好評！珉豪：好到懷疑人生

珉豪透露12月即將推出SOLO單曲《TEMPO》，大讚是歷代所有 SOLO 曲中最滿意的一首，並在節目中公開了一小段，現場反應熱烈。

珉自認對歌曲 Demo 非常挑剔，常常會不自覺地說出：「感覺有點普通欸？ 沒有別的歌了嗎？」但這次一聽到《TEMPO》就驚為天人，甚至懷疑這麼好的歌為何會輪到他。 雖然一度想留作明年的 SOLO 專輯主打，但他怕歌曲被「搶走」（過去曾有類似經驗），所以立刻拍板決定！



爆紅魔咒？ 成員曾一致不看好《Ring Ding Dong》《Lucifer》

珉豪分享了 SHINee 幾首大熱歌曲的幕後故事。 他爆料，有些歌曲一開始並不被隊友看好，結果推出後卻人氣大爆，最典型的就是被稱為「高考禁曲」的《Ring Ding Dong》和《Lucifer》。 「我們覺得這不是屬於我們的歌，從頭到尾都不是！」珉豪透露，歌曲爆紅後隊友們都覺得意外，一度自我懷疑：「難道我們不喜歡的才會紅？」

不過，後來隊友們很喜歡的《View》也獲得大眾喜愛，於是推翻了這一懷疑。



對於兩首神曲被「嫌棄」一事，韓網評論也十分兩極，且大多承認其強大的中毒性：「我是路人，但兩首我都超愛！」、「長途開車聽直接睡意全消」、「結婚典禮上我眼淚快掉下來，只能在心裡狂唱《Ring Ding Dong》」「當時是粉絲，我也不喜歡這兩首」、「在學校聽完《Ring Ding Dong》率先公開版，跑去洗手間偷偷哭了」、「怎麼唱完《氧氣般的你》、《姊姊妳太美了》、《Juliette》之後，突然變成《Ring Ding Dong》！」、「確實不是 SHINee 原本的風格，我很理解他們為何嫌棄，但或許正是 SHINee 唱出來、 為小流氓感覺的歌曲賦予了端正氣質，那種反差感才更吸引人。」



主打曲曾是BoA的？ SM 歌曲流動揭秘

珉豪也分享了SM娛樂製作流程的變化：從前是針對每個團隊量身定製，後來變成寫好的歌都放在公司裡，由急需發行專輯的人優先使用。 例如，2021年SHINee全員服完兵役、推出正規七輯《Don't Call Me》，同名主打歌其實一開始是給前輩歌手BoA，但BoA認為歌曲比較像團體的風格，於是打算交給企劃女團GOT the beat。 就在這間隙，SHINee緊急需要發片，這才落入他們手中。



不過，珉豪也強調，他們接到的歌曲其實大部份都很符合SHINee風格，包括《View》和《Sherlock》都是這樣的例子。



珉豪的「史上最滿意」SOLO歌曲《TEMPO》已於11月下旬拍攝MV，即將在12月15日正式公開。

