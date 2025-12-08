李俊昊三劇連爆！《衣袖紅鑲邊》→《歡迎來到王之國》→《颱風商社》，挑劇雷達全開

男星李俊昊 近期演藝之路火力全開，繼《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》後，最新劇作 tvN 週末劇《颱風商社》 以10.3%的收視率完美完結，他再次用精湛演技圈粉無數。

在《颱風商社》中，李俊昊飾演剎那間成為貿易公司社長的「強太風」，從初入職場的青澀新人一路成長到真正的公司領袖，他不僅展現堅定果斷的領導力，也把以人為本的溫暖特質自然融入角色，讓觀眾感受到角色的真實與厚度。



劇中李俊昊與同事間的深厚友情、與女友「吳米鮮」（金敏荷 飾） 之間互相支持夢想的甜蜜戀情，也被他細膩的情感拿捏呈現得淋漓盡致。 最後一集他帶領劇中反派「表現寯」（無真星 飾） 的失敗收場，帶來極大情緒釋放，並以人生百態的深情旁白作結，讓觀眾回味無窮。李俊昊在劇中不僅展現深厚演技，還將舞蹈與歌唱融入表演，全方位展現全能藝人魅力，每一集都能引發話題，持續證明他演技與綜藝感兼具的實力。



結束《颱風商社》後，李俊昊也將在12月14日從東京起跑，舉辦「Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO」全球粉絲見面會，與粉絲面對面交流，持續將魅力延伸到國際舞台。

此外，李俊昊的Netflix新劇《現金英雄》也已經定檔12月26日，該劇改編自同名熱門網漫，是一部主打「我的錢、我的力」的爆笑奇幻英雄劇。 故事描述一名看似普通的公務員，卻意外發現——手上握著多少錢，就能獲得相對等級的超能力！此設定兼具現實荒謬感與爆笑趣味，被韓網推稱「史上最可憐卻最現實的英雄」，李俊昊在其中飾演男主角「常雄」。



