狗狗出卖了主人？朴娜勑「注射姨母」疑与SHINee Key有「长期接触」 ! 网疯猜：根本常去他家

近日韩国喜剧艺人朴娜勑的「毒闺蜜」（注射阿姨）风波越演越烈，如今更爆出这位争议闺蜜A某，竟疑似与男团SHINee成员Key有神秘交集！关键证据竟是一只同名同品种的贵宾狗，引发韩国论坛全面炸锅。

有网友在6日於各大论坛上贴出A某去年12月分享的影片截图。 画面中，A 某对著贵宾犬喊著：「콤데（comme des/音译）~你干嘛啦？ 都10多年了怎么还那么凶？」甚至还提到另一只狗「garcons」。 由於狗的名字与品种相同，加上影片中房内的镜子、盆栽位置，被网友指出与Key在《我独自生活》公开的家中「布置几乎一致」，因此不少网友开始怀疑，如果真是同一只狗，那么A某和 Key 是否早已有交集，更被猜测网友可能是透过朴娜勑介绍认识。





目前 A 某已经把所有贴文全数删除，但截图早已流出，相关讨论仍在各大韩网疯传。 对此，Key所属的SM娱乐暂未回应，媒体多次联系均未果。



此次事件源於韩媒「D社」（Dispatch）日前踢爆，朴娜勑长期接受无医师执照的A某进行非法医疗行为，包括在住处打点滴、无处方签服用抗忧郁药，甚至带A某随行出国工作，时间点与《我独自生活》拍摄期重叠。朴娜勑团队先前坚称：「A某是有执照的医生，只是打营养针，并非非法医疗。」并强调若对方无照「会依法追究责任」，但未解释为何让闺蜜介入私人医疗。



*相关内容：【综合】朴娜勑涉嫌「非法医疗」？ D社铁证曝光：「注射阿姨」私人公寓打点滴、滥用抗忧郁药

目前整起事件仍在发酵，更多讯息有待相关人士和经纪公司进一步说明。

