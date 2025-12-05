《親愛的X》金度勳的終映感想：「讓我學習到很多的一部作品」

演員金度勳近期出演人氣作品《親愛的X》中，沉穩又有說服力的演技表現大獲好評，而電視劇剛剛播畢，他也提到了本次出演的感想。

金度勳在《親愛的X》劇中一登場就是一位處於邊緣的學生，面對家中遭受家暴的環境，選擇保護自己的弟弟而入獄，在角色情感面的表現也相當細膩，獲得觀眾們的好評。金度勳也表示，播出前相當好奇大家會怎麼看待這一部準備已久的作品，而真正播出之後就覺得時過得好快，覺得有點可惜。對他來說這一部作品是充滿挑戰又能學到很多東西的作品，也感謝觀眾們一路收看到最後。



許多人覺得這是金度勳的人生角色，金度勳也表示自己為了此角色特別表現出應有的髮型、步伐、語氣還有表情等等細節，這角色應該有原本的單純自然，但很多時候他必須處於相當敏感的狀況，因此表現得相當細膩。而《親愛的X》受歡迎的程度也讓金度勳相當有實感，無論是身邊的朋友或是SNS上都有很多人在討論這部作品，他也都感受得到大家對本劇的共鳴。



而令金度勳印象最深刻的場景，也就是為了保護弟弟而與父親發生的肢體衝突，他表示因為這是劇中角色的人生最大轉捩點，對金度勳來說也是一場很重要的戲碼，在狹小的布景空間中進行拍攝，他也感謝所有工作人員們的協助。而金度勳認為《親愛的X》中所有的角色都渴望感受到愛，也都以各自的方式努力得到愛，但這些不同的愛的面向，在劇中呈現了又激烈又痛苦的不同狀況。也希望觀眾們看完這部作品後也重新思考自己身邊能夠感受到的愛。



最後金度勳也再度感謝所有觀眾們對於他所演出的角色以及對這部作品《親愛的X》的喜愛。

