趙震雄為何現在才被爆料？ 高調出席光復節慶典、向國旗宣誓，打造「獨立鬥士」形象！受害者傷口被揭不再沉默

D社今日爆料影帝趙震雄曾為少年犯，涉嫌偷竊、強姦未遂、酒駕、暴行等多項罪名，令大眾震驚錯愕不已，亦質疑為何在他成名多年、主演新作《第二個信號》開播在即之際才曝光。 據悉，受害者是因為看到他在今年光復節活動上的正義宣誓，終於決定不再沉默。

據韓媒Dispatch，趙震雄就讀高中時曾夥同夥盜竊3輛汽車並無證駕駛，並試圖在偷來的車裡進行性侵，因此被關進少年管教所，高中3年有一半時間在管教所。 大學畢業後趙震雄加入劇團，2003年在聚會上與劇團成員發生爭執並進行毆打，不止一次因暴行被處以罰款。 拍完出道電影《卑劣的街頭》後，因酒駕被吊銷駕照。 趙震雄進入演藝圈時放棄本名、改用了父親的名字，有人質疑此舉正是為了掩蓋不光彩的過去。

《第二個信號》播出在即！趙震雄遭D社爆黑料「高中涉嫌偷車、性暴力」，經紀公司回應了！



趙震雄自2004年出道以來作品履歷豐富，曾榮獲諸多電影和電視劇獎項，且在《Signal 信號》《無間對決》《無路可走：輪盤賭》《暗殺》等知名作品中多次飾演正義刑警與獨立運動家角色，給大眾留下深刻印象。 其主演電視劇《Signal 信號》已於近日完成續集拍攝，即將在明年、首播十年之際與觀眾見面，爆料消息令充滿期待的觀眾更加難以接受。

對於爆料時間點，D社解釋稱，趙震雄曾在迎回洪範圖將軍遺骸時擔任「國民特使」，並為紀錄片《獨立軍：未完成的戰爭》擔任旁白，因為這份履歷，他在今年8月獲邀出席了韓國光復80週年的慶祝活動，並宣讀國旗誓詞：「在驕傲太極旗前，我宣誓效忠自由公正的大韓民國的無窮榮光。」



然而，這一舉動似乎觸碰到了當年受害者的傷口。 光復節活動之後，多名舉報人向D社爆料，指出趙震雄在公眾面前飾演充滿正義感的警察，甚至被視為「獨立鬥士」，實際上卻是「折磨弱者的加害者和犯罪者」。受害者對此感到心情複雜，希望他至少能從現在開始，對不光彩的過往進行反省。

韓網友紛紛留言表示震驚：「居然一直被隱瞞到現在，受害者們太能忍了」「之前也許都是私下罵一罵，現在看到他洗白成獨立鬥士、還出席國家活動，所以無法繼續忍耐了」「國家活動的意義和影響力都與影視作品不可同日而語，受害者終於爆發了」「犯罪者假裝正義，哪有受害者能夠容忍呢？」「明知自己的過往，還出席這樣的活動，當事人難道不感到心虛嗎？」「真的太厚臉皮」。

