AOA酉奈升格當媽！喜迎愛女曝「小腳丫」照：「世界上最可愛的寶寶」去年與作曲家姜正勳結婚

女團 AOA 前成員 酉奈（Yuna）傳出喜訊，正式升格成為媽媽！她於日前透過個人IG帳號公開寶寶的小手和小腳照片，向粉絲們分享家庭迎來新生命的喜悅。

酉奈在IG陸續發布了多張照片，其中一張是她緊緊握著剛出生女兒小手的溫馨畫面，並附文寫道：「小小的、珍貴的我們的寶寶」。 隨後她又更新了寶寶腳丫的照片，甜蜜表示：「世界上最可愛的」。



酉奈 2012 年以女團 AOA 成員身份出道，目前是該團體中第一位生下孩子的成員，收穫許多粉絲的祝福。



酉奈的丈夫是音樂製作團隊 GALACTIKA* 的成員F R I D A Y.（本名姜正勳）。 兩人於去年 2 月結婚，並在去年 7 月親自向粉絲宣布懷孕消息。





當時酉奈曾表示：「看著寶寶在肚子裡一天天長大，最近真的非常幸福。 雖然『媽媽』這個詞還很陌生，令人難以置信，但我會努力保持身心健康，直到與寶寶見面的那天。」





酉奈在 2021 年與 FNC娛樂 合約到期不續約，目前以皮拉提斯和瑜珈導師的身份繼續活動，如今家庭圓滿，令人稱羨。 F R I D A Y.（姜正勳）是業界知名的作曲家，曾參與多首爆紅 K-Pop 歌曲的製作，包括SISTAR19 的《Ma Boy》、TWICE 的《Heart Shaker》ZE：A帝國之子的《後遺症》《呼吸聲》、MONSTA X 的《Beautiful》、Wanna One 的《I.P.U.》、ITZY 的《DALLA DALLA》、《WANNABE》、《LOCO》等。

