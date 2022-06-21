韓版毒戰《信徒》宣佈製作續篇：趙震雄&車勝元回歸、韓孝周&吳承勳加盟，柳俊烈從名單消失

改編自杜琪峰《毒戰》的韓國電影《信徒》（毒戰寒流）2018年上映後收穫520萬觀影人次，也成為演員金柱赫的遺作。 時隔4年，Netflix宣布製作續篇並公佈了主要演員名單！

《信徒》講述韓國刑警趙元浩追查亞洲最大毒品組織，在被組織拋棄的徐永樂幫助下一步步查明內部真相的故事。 這部電影採取開放式結局，對於趙元浩和徐永樂的最後命運沒有給出明確敘述，讓不少影迷猜測各異。



據報導，續篇中布萊恩被逮捕、徐永樂行蹤不明，刑警趙元浩則繼續追查徐永樂的蹤跡及毒品組織的真面目，故事背景還包含海外，動作戲和整體規模都比前作更加宏大。

前作主演趙震雄（趙元浩）、車勝元（布萊恩）、金東英和李周英（制毒師聾啞兄妹）都將繼續出演。





新加入的韓孝周飾演新角色「大刀」，將帶來從影以來最大的形象變身。 「大刀」知道組織老大「李先生」的真正身份，一出場就帶來無法預料的危機。



前作中的關鍵人物徐永樂由柳俊烈飾演，這次換成新人演員吳承勳。 吳承勳憑電影《愛的方法論》在第55屆大鍾賞、第27屆釜日電影獎斬獲「最佳新人男演員獎」，在SBS犯罪推理劇《讀取噁心的人們》飾演「紅帽子」、KBS宮鬥劇《紅丹心》中飾演法來寺僧侶「惠江」，亦有不少話劇出演經驗。





《信徒2》預計不會在電影院上映，而是由Netflix獨家公開。 導演方面從李海暎換成《愛上變身情人》白宗烈 （導演），有消息稱Netflix還計畫以《毒戰0》為標題打造系列劇集。

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