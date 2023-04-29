《壞媽媽》首播獲好評！羅美蘭為爭氣狠心「變壞」，李到晛被迫高壓K書、學測當天叛逆大爆發！（EP.1）

李到晛、羅美蘭、安恩真、劉仁秀等主演的JTBC新劇《壞媽媽》本週開播大獲好評，第二集收視率繼續上升，很多反轉和巧合都讓人起雞皮疙瘩！

《壞媽媽》是一部感動人心的治癒喜劇，講述爲了遺腹子拼命成爲壞母親的媽媽「英順」和因意外失憶而成爲孩子的兒子「強豪」尋找失去的幸福的故事。



*以下內容包含《壞媽媽》第一集關鍵內容！



未曾謀面的父親

陳英順（羅美蘭 飾）和丈夫崔海植（趙震雄 飾）一起經營養豬場，雖辛苦但十分幸福，對即將出生的寶寶也充滿期待。 為迎接奧運聖火，村裡決定拆掉觀感不佳的養豬場，建設公司居然趁夜縱火燒掉豬圈，逼他們離開。 海植據理力爭，不料檢察官竟跟建設公司是一夥，反而謀害了海植、告訴英順說他是自盡。 英順難過至極，為了不再被人欺負，決定把兒子培養成法官，為此不惜成為壞媽媽。



同一天同個屋簷下出生

英順來到另一個村莊「昭友里」，和當地人鄭氏幾乎同時生產，兩個寶寶就是崔強豪（李到晛 飾）和李美珠（安恩真 飾）。 強豪在媽媽的高壓下艱難成長，甚至不被允許吃得太飽，只為時刻保持頭腦清醒。



所幸強豪有開朗樂天的美珠陪伴，兩小無猜逐漸變成情侶。 不料學測那天美珠被機車撞倒昏迷，強豪為照顧她而放棄考試，回家後與媽媽爆發衝突。



英順質問「為什麼要為別人毀了你的人生」，強豪終於忍不住壓抑多年的委屈：我的人生在哪裡？ 那只是媽媽妳的不甘而已！強豪沒有父親、也幾乎未曾感受母愛的溫暖，生活中只有讀書卻不知目的，成長過程真的令人心疼啊T^T



成為殺父仇人的同夥

聰明過人的強豪成功當上了檢察官，卻在有物證的情況下仍拒絕幫被告人減刑。 離開法庭後他去見了暗中輔佐的人，對方正是友壁集團會長「宋友壁」（崔武成 飾），也就是當年殺死強豪父親的人。



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