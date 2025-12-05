赵震雄为何现在才被爆料？ 高调出席光复节庆典、向国旗宣誓，打造「独立斗士」形象！受害者伤口被揭不再沉默

D社今日爆料影帝赵震雄曾为少年犯，涉嫌偷窃、强奸未遂、酒驾、暴行等多项罪名，令大众震惊错愕不已，亦质疑为何在他成名多年、主演新作《第二个信号》开播在即之际才曝光。 据悉，受害者是因为看到他在今年光复节活动上的正义宣誓，终於决定不再沉默。

据韩媒Dispatch，赵震雄就读高中时曾伙同伙盗窃3辆汽车并无证驾驶，并试图在偷来的车里进行性侵，因此被关进少年管教所，高中3年有一半时间在管教所。 大学毕业后赵震雄加入剧团，2003年在聚会上与剧团成员发生争执并进行殴打，不止一次因暴行被处以罚款。 拍完出道电影《卑劣的街头》后，因酒驾被吊销驾照。 赵震雄进入演艺圈时放弃本名、改用了父亲的名字，有人质疑此举正是为了掩盖不光彩的过去。

《第二个信号》播出在即！赵震雄遭D社爆黑料「高中涉嫌偷车、性暴力」，经纪公司回应了！



赵震雄自2004年出道以来作品履历丰富，曾荣获诸多电影和电视剧奖项，且在《Signal 信号》《无间对决》《无路可走：轮盘赌》《暗杀》等知名作品中多次饰演正义刑警与独立运动家角色，给大众留下深刻印象。 其主演电视剧《Signal 信号》已於近日完成续集拍摄，即将在明年、首播十年之际与观众见面，爆料消息令充满期待的观众更加难以接受。

对於爆料时间点，D社解释称，赵震雄曾在迎回洪范图将军遗骸时担任「国民特使」，并为纪录片《独立军：未完成的战争》担任旁白，因为这份履历，他在今年8月获邀出席了韩国光复80周年的庆祝活动，并宣读国旗誓词：「在骄傲太极旗前，我宣誓效忠自由公正的大韩民国的无穷荣光。」



然而，这一举动似乎触碰到了当年受害者的伤口。 光复节活动之后，多名举报人向D社爆料，指出赵震雄在公众面前饰演充满正义感的警察，甚至被视为「独立斗士」，实际上却是「折磨弱者的加害者和犯罪者」。受害者对此感到心情复杂，希望他至少能从现在开始，对不光彩的过往进行反省。

韩网友纷纷留言表示震惊：「居然一直被隐瞒到现在，受害者们太能忍了」「之前也许都是私下骂一骂，现在看到他洗白成独立斗士、还出席国家活动，所以无法继续忍耐了」「国家活动的意义和影响力都与影视作品不可同日而语，受害者终於爆发了」「犯罪者假装正义，哪有受害者能够容忍呢？」「明知自己的过往，还出席这样的活动，当事人难道不感到心虚吗？」「真的太厚脸皮」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻