等了9年真的等到了！柳演錫＆徐玄振在《浪漫醫生金師傅》後二搭，確定出演心理驚悚劇《謊言》！

是誰的CP回來了！！柳演錫、徐玄振確定二搭出演新劇《謊言》啦！

今日（4日）MBC方面正式宣佈新劇《謊言》（라이어，Liar）確定由柳演錫、徐玄振出演。該劇講述一對男女完美的結束了首次的約會，隔天卻對彼此抱有截然不同的想法，在真相與謊言交織的風暴中，朝著意想不到方向發展的心理驚悚劇。



柳演錫飾演心臟專科醫生「閔俊浩」，長相溫柔端正、身材好、高智商還有善良的品性，是個完美無缺的人物。妻子去世獨自扶養兒子的他，遇到兒子的舞蹈老師，感受到久違的心動。



徐玄振飾演藝術中學現代舞蹈專門教師「姜智善」，她小時候家境衰落，領悟到比起正直，能分辨他人的謊言更為重要。像命運般遇見「閔俊浩」之後，認為對方是很有風度的家長，後來逐漸對他敞開心房。



兩人在2016年合作《浪漫醫生金師傅》後，就有不少劇迷敲網他們二搭！等了9年終於等到，讓劇迷們都激動表示：「終於等到他們二搭了」、「我們石垣醫院的CP回來了」、「是姜東柱、尹書靜啊」、「太期待！我要再去複習《金師傅1》了」、「希望是好劇本」、「《金師傅》系列沒有等到合體，現在等到了」、「竟然已經要10年了」等等。



另外，《謊言》由《愛情的理解》、《妳和其餘的一切》趙英民導演執導，白在英編劇執筆，預計在明年（2026年）播出。

