MAMAMOO玟星親錄影片問候粉絲 12.14澳門演唱會加碼粉絲福利

韓國人氣女團MAMAMOO成員玟星將於2025年12月14日在澳門百老匯舞台舉行《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN MACAU》！此次澳門演唱會作為亞洲巡迴的第三站，玟星不僅準備與去年不同的全新表演內容，更兩度升級粉絲福利，以滿滿誠意回應粉絲的支持！

《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow]》巡演繼韓國首站、新加坡站後，12月將來到澳門站，後續還將前往高雄、東京及台北等地，展現玟星作為solo藝人的獨特魅力。

自 2014 年出道以來，玟星在MAMAMOO中擔任主rapper和主舞的角色。不只參與團體歌曲的rap創作，更在個人音樂中展現全方位實力。從2018年首張單曲〈Selfish〉到2023年迷你專輯〈The Present〉，玟星持續突破自我界限，展現出作為solo藝人的無限可能性。

向來寵粉的玟星加碼澳門場粉絲福利，包括增加 $1688 票價的綵排與 HI-BYE 名額，並再度擴充 1:10 團體合照與現場簽名海報機會，讓更多粉絲能近距離感受她的魅力。

玟星近日也透過問候影片預告，與去年澳門場相比，這次將帶來與以往完全的不同感覺，以及全新歌單與編舞設計，希望能與粉絲共同創造特別而難忘的回憶。

Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN MACAU〉將於 2025 年12 月 14 日於「澳門百老匯」 - 百老匯舞台舉行，門票已透過銀河票務及大麥正式開售。若想見證玟星全新升級的舞台魅力，以及想看到與以往不同的玟星，就不要錯過今次澳門場的演出，約定大家到時見！

Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN MACAU

日期：2025年12月14日（星期日）

時間：下午5點

地點：「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

票價：MOP/HKD $1,688 / $1,288 / $888

公開發售：2025年11月18日（星期二）中午12點起

訂購網站：銀河票務 - www.galaxyticketing.com / 大麥 - http://t.cn/RhJTbtX

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：RBW Inc.

- 詳情請留意主辦方公告

- 主辦方保留活動異動之權利

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

粉絲福利詳情：

$1,688門票：HI-BYE（全體）、SOUND CHECK（全體）、合照1:1（10名）、團體合照1:10（150名）、現場簽名海報（80名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$1,288門票：HI-BYE（100名）、SOUND CHECK（100名）、官方海報（全體）、官方小卡（全體）

$888門票：官方海報（全體）、官方小卡（全體）

