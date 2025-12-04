等了9年真的等到了！柳演锡＆徐玄振在《浪漫医生金师傅》后二搭，确定出演心理惊悚剧《谎言》！

是谁的CP回来了！！柳演锡、徐玄振确定二搭出演新剧《谎言》啦！

今日（4日）MBC方面正式宣布新剧《谎言》（라이어，Liar）确定由柳演锡、徐玄振出演。该剧讲述一对男女完美的结束了首次的约会，隔天却对彼此抱有截然不同的想法，在真相与谎言交织的风暴中，朝著意想不到方向发展的心理惊悚剧。



柳演锡饰演心脏专科医生「闵俊浩」，长相温柔端正、身材好、高智商还有善良的品性，是个完美无缺的人物。妻子去世独自扶养儿子的他，遇到儿子的舞蹈老师，感受到久违的心动。



徐玄振饰演艺术中学现代舞蹈专门教师「姜智善」，她小时候家境衰落，领悟到比起正直，能分辨他人的谎言更为重要。像命运般遇见「闵俊浩」之后，认为对方是很有风度的家长，后来逐渐对他敞开心房。



两人在2016年合作《浪漫医生金师傅》后，就有不少剧迷敲网他们二搭！等了9年终於等到，让剧迷们都激动表示：「终於等到他们二搭了」、「我们石垣医院的CP回来了」、「是姜东柱、尹书静啊」、「太期待！我要再去复习《金师傅1》了」、「希望是好剧本」、「《金师傅》系列没有等到合体，现在等到了」、「竟然已经要10年了」等等。



另外，《谎言》由《爱情的理解》、《你和其余的一切》赵英民导演执导，白在英编剧执笔，预计在明年（2026年）播出。

