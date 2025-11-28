劉在錫＆柳演錫主持的熱門綜藝《只要有空，》第四季12月16日首播！《模範的士3》李帝勳＆表藝珍作為首集嘉賓！

熱門綜藝《只要有空，》第四季回來啦！確定在12月16日首播！

由劉在錫、柳演錫主持的SBS熱門綜藝《只要有空，》徵集許多民眾的短暫空閒時光，由他們走訪前來申請的民眾所在地點，與民眾見面並且聊聊日常的生活趣事，並且由主持人與嘉賓進行多種小遊戲，通過即可贈送豐厚又實用的禮品給民眾，從第一季開始就深受廣大觀眾們的喜愛。



今年8月結束第三季，經過約4個月的休息，第四季確定在12月16日首播，將由《模範的士3》（模範計程車3）的主演李帝勳和表藝珍作爲新一季的首位嘉賓。此前，韓志旼、李浚赫、孫錫求、金多美、南宮珉、 TWICE Sana＆志效、SEVENTEEN Hoshi＆珉奎、車太鉉、張赫等眾多明星曾出演過節目，展現多樣的魅力。本季還會有哪些明星出演？別錯過接下來的播出啦！



另外，由李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍主演《模範的士3》已經在上週首播，兩集都創下同時段收視第一，真的非常厲害！接下來彩虹運輸還會遇到什麼樣的案件和委託人？特別出演的反派們會有多壞？也讓廣大的劇迷們都非常期待！



