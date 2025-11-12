「愛情職人」回來了！徐玄振新劇《Love Me》海報公開，孤獨醫生遇上鄰家男人的治癒愛情

大家期待已久的「徐玄振愛情劇」來了——JTBC全新韓劇《Love Me》確定將於12月19日首播，並率先公開徐玄振的前導海報。

《Love Me》講述一個「只顧著愛自己人生」的、有點自私卻因此更平凡的家庭，開始各自的愛情旅程並逐漸成長的故事。由曾執導Netflix劇集《妳和其餘的一切》、以細膩捕捉情感層次與人際關係而獲好評的導演趙英民掌鏡，而有「愛情劇職人」之稱的徐玄振擔任女主角，預告今年冬天最令人期待的浪漫愛情劇誕生。



徐玄振飾演婦產科醫生「徐俊京」，表面上擁有體面的職業與出眾的外貌，看似完美的「理想單身族」，但其實她的內心深藏著孤寂──七年前家中突如其來的變故，讓她選擇極力逃避。為了不讓任何人看穿，她比誰都更加堅強與拼命地生活。然而，當理解她孤獨的鄰居「朱道賢」（張栗 飾）悄然走入她的生活，俊京的心也逐漸動搖。在這份意料之外的情感交流中，她重新學會去愛、去理解自己與家人，慢慢敞開心房。



最新公開的海報中，捕捉了俊京人生轉折的瞬間。閉上眼露出微笑的她，配上文案「決定要用盡全力去愛」，暗示著她下定決心再次去愛那位男人、也去愛家人。僅憑一個表情，就能讓人自然融入她的情感世界，徐玄振獨有的細膩氣質與溫暖氛圍相互交融，完美展現冬日愛情劇的柔和暖意，瞬間將觀眾的期待轉化為信任。

本作也是徐玄振繼《愛上變身情人》之後，時隔7年再度回歸JTBC主演愛情劇。她以豐富的角色詮釋力與深層情感演技，曾引領一個世代的浪漫，此次將以何種嶄新面貌感動觀眾，再次證明「愛情劇職人」的實力，也備受矚目。



製作團隊表示：「《Love Me》是一部描寫外表看似堅強、實則孤單的人們，彼此理解並打開心扉的故事。今天公開的前導海報，捕捉了每個人在人生中曾停下腳步、那顆心重新開始跳動的一瞬間。」他們也補充說：「徐玄振的細膩演技將完美呈現這份悸動與情感，而導演趙英民以留有餘韻的影像語言，將為觀眾帶來重新審視內心、再次感受愛的時刻。請大家多多期待首播！」



《Love Me》將於12月19日晚間20:50連播第1、2集。

