根本判若兩人！尹施允瘦身後氣場爆棚，《模範計程車3》反派造型超帶感，冷酷眼神全網起雞皮疙瘩

SBS熱門金土劇《模範計程車3》（《模範的士3》）在 3、4 集火力全開！這回「金道奇」與「彩虹運輸」把矛頭對準現實中層出不窮的中古車詐欺集團，痛快復仇情節讓觀眾看得大呼過癮。

劇中，一群中古車（二手車）商專坑善良買家，把發生過事故、喝酒肇逃甚至有瑕疵的車輛包裝成完美中古車出售，手法惡劣到爆。 看到受害者深陷債務與法律糾紛，觀眾忍不住氣到抓狂。但熟悉的「模範計程車式懲惡」當然再次登場！金道奇（李帝勳 飾）與彩虹運輸團隊照樣化身各式「分身」滲入詐欺組織，用壞人自己的方式反擊壞人，一如既往地爽度滿分。

尹施允大反轉！甩掉暖男形象 化身冷血詐欺首腦

這次最吸睛的就是——尹施允驚喜客串反派「車炳鎮」！以《穿透屋頂的High Kick》、《麵包王金卓求》、《現在很美麗》等作品累積「溫柔好男人」形象的他，這回卻徹底顛覆，以瘦身後更銳利的外型詮釋狠到骨子裡的中古車詐欺首腦，讓觀眾全都嚇到：「這真的是尹施允嗎？」他的冷酷眼神、陰險台詞甚至暴走場面都超有存在感，短短特別出演卻像擔起整集重心，被讚翻。



劇情亮點：壞人賣爆炸車？ 那就讓他們也坐一次「地獄中古車」

曾在彩虹運輸工作的「吳師傅」低價買到個人計程車號碼，後來發現車輛有喝酒肇逃前科，連4,000 萬韓元維修費都被索討，幾乎崩潰。 而主謀正是自稱「律師」的車炳鎮。 金道奇為了滲透詐騙集團，故意把展示車撞出毛病、假裝購車，再遭遇詐騙組織的陷害與綁架——但一切都在他的計劃內。



最後，道奇讓反派們全部被關進他們自己販售的「有瑕疵爆炸車」裡，還讓他們親自體驗失控狂飆、煞車失靈的恐怖。 真正的以眼還眼、以牙還牙！這段懲罰情節讓網友直呼過癮：「壞人終於自食其果！」

大咖接力反派客串！

《模範計程車3》本季從開播就話題滿滿，先是《Good News》日本演員笠松將揭開序幕，這回又輪到尹施允強勢登場。 第三位大反派將會是陰問錫扮演的「千光振」，他是握有涉及民東大學排球部、那起「無屍命案」背後醜陋秘密的人物更驚人的是——未來劇情還會迎來 張娜拉出演反派角色！（）



《模範計程車3》延續系列一貫的爽感復仇公式，又引入一波又一波大咖挑戰「黑化角色」，不只提升劇情刺激度，也成為觀眾看見實力派演員「形象大反轉」的絕佳舞台。 下一集還會有什麼更狠的復仇劇情？ 粉絲已經準備好追爆！

