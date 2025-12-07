比爸爸還會賺錢！沈炯卓兒子出生10個月狂賺5億，亮晶晶大眼＋天使微笑萌翻網友

韓國娛樂圈最近最紅的「嬰兒明星」是才10個月大的男寶寶Haru！有「國民寶寶」之稱的他不只萌度爆表，更靠著天然的殺傷級笑容，一口氣接下6支廣告，短短三個月就進帳超過 5億韓元（約新台幣1300萬），成為真正的小小「吸金王」。

Haru是演員沈炯卓的兒子，2023年他與小18歲的日籍妻子結婚，今年1月迎來寶貝兒子，正式升格奶爸。 自從帶著Haru 登上《超人回來了》，這對父子立刻圈粉無數，甚至出現「沈炯卓自己PO照都沒人按讚，發Haru的照讚數直接爆衝」的可愛現象。



Haru的人氣火到什麼程度？ 剛剛1歲就拍攝了廣告，這件事情很快就掀起瘋狂討論，不少人都很好奇寶寶的代言費到底有多少？ 沈炯卓甚至感嘆：「我在演藝圈打滾 20 年都沒拿過這個價碼，結果 Haru 出生幾個月就賺到了。」讓粉絲笑稱：「爸爸的第二春靠兒子。」時間上Haru倆早前才被選為某皮膚護理品牌的洗衣液、柔順液代言人，如今再度以廣告活動掀起討論。



根據業內消息，Haru在短短3個月內就簽下約6個廣告，累積收入超過5億韓元，實力驚人。 一名廣告企劃人員更大讚：Haru不只是明星二代的光環，而是「自帶鏡頭磁場」。 不僅表情靈活、拍攝時專注度超高，那雙亮晶晶的大眼與「天使級微笑」更是品牌最愛。 如今他更接下國際尿布品牌的官方大使，這麼小年紀就成為「亞洲少見的嬰兒品牌 ICON」。



Haru的爆紅也讓人聯想到另一位超強寶寶——主持人朴洙弘的女兒「在伊」。 年僅13個月的她，一年接下15支廣告、吸金約13億韓元，堪稱「嬰兒界 BOSS」。 兩位寶寶都強勢崛起，讓網友驚呼：「還不到兩歲就財富自由了吧！」「這些孩子是真‧含金湯匙重生。」不過更多粉絲則留言：「錢是其次，健康平安最重要」、「Haru 太可愛了，多拍廣告也歡迎！」



小小Haru才剛出生一年不到，就讓全韓國沸騰，看來沈炯卓的「寶寶運」比他演藝生涯還要旺！



