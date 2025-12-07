根本判若两人！尹施允瘦身后气场爆棚，《模范计程车3》反派造型超带感，冷酷眼神全网起鸡皮疙瘩

SBS热门金土剧《模范计程车3》（《模范的士3》）在 3、4 集火力全开！这回「金道奇」与「彩虹运输」把矛头对准现实中层出不穷的中古车诈欺集团，痛快复仇情节让观众看得大呼过瘾。

剧中，一群中古车（二手车）商专坑善良买家，把发生过事故、喝酒肇逃甚至有瑕疵的车辆包装成完美中古车出售，手法恶劣到爆。 看到受害者深陷债务与法律纠纷，观众忍不住气到抓狂。但熟悉的「模范计程车式惩恶」当然再次登场！金道奇（李帝勋 饰）与彩虹运输团队照样化身各式「分身」渗入诈欺组织，用坏人自己的方式反击坏人，一如既往地爽度满分。

尹施允大反转！甩掉暖男形象 化身冷血诈欺首脑

这次最吸睛的就是——尹施允惊喜客串反派「车炳镇」！以《穿透屋顶的High Kick》、《面包王金卓求》、《现在很美丽》等作品累积「温柔好男人」形象的他，这回却彻底颠覆，以瘦身后更锐利的外型诠释狠到骨子里的中古车诈欺首脑，让观众全都吓到：「这真的是尹施允吗？」他的冷酷眼神、阴险台词甚至暴走场面都超有存在感，短短特别出演却像担起整集重心，被赞翻。



剧情亮点：坏人卖爆炸车？ 那就让他们也坐一次「地狱中古车」

曾在彩虹运输工作的「吴师傅」低价买到个人计程车号码，后来发现车辆有喝酒肇逃前科，连4,000 万韩元维修费都被索讨，几乎崩溃。 而主谋正是自称「律师」的车炳镇。 金道奇为了渗透诈骗集团，故意把展示车撞出毛病、假装购车，再遭遇诈骗组织的陷害与绑架——但一切都在他的计划内。



最后，道奇让反派们全部被关进他们自己贩售的「有瑕疵爆炸车」里，还让他们亲自体验失控狂飙、煞车失灵的恐怖。 真正的以眼还眼、以牙还牙！这段惩罚情节让网友直呼过瘾：「坏人终於自食其果！」

大咖接力反派客串！

《模范计程车3》本季从开播就话题满满，先是《Good News》日本演员笠松将揭开序幕，这回又轮到尹施允强势登场。 第三位大反派将会是阴问锡扮演的「千光振」，他是握有涉及民东大学排球部、那起「无尸命案」背后丑陋秘密的人物更惊人的是——未来剧情还会迎来 张娜拉出演反派角色！（）



《模范计程车3》延续系列一贯的爽感复仇公式，又引入一波又一波大咖挑战「黑化角色」，不只提升剧情刺激度，也成为观众看见实力派演员「形象大反转」的绝佳舞台。 下一集还会有什么更狠的复仇剧情？ 粉丝已经准备好追爆！

