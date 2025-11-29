李帝勳最愛副角色來了！《模範的士3》「冤大頭道奇」登場二手車詐欺篇，收視奪冠

在 Viu 原創韓劇《模範的士3》（模範計程車3）中，李帝勳如同八色鳥般巧妙變身，這一次格外引人注目！！

在昨天（28日）播出的第 3 集中，在韓最高瞬間收視率達 10.6%，首都圈 9.0%、全國 8.6%，為同時段的冠軍一位，持續穩住熱度。而為了抓住二手車反派，金道奇（李帝勳 飾）再次展開變身計劃，接近目標。



（微雷）當天，金道奇為了逮捕四處對人進行二手車詐騙的集團而苦心奔走。二手車詐欺團隊一直在尋找「冤大頭」，因此道奇再次決心潛伏變身。



金道奇變身為「冤大頭道奇」，並故意在二手車賣場的展示車上製造事故，阻撓正在進行的契約。此時登場的人物是二手車賣場的社長車炳鎮（尹施允 飾）。



金道奇向車炳鎮表示：「車是我撞的，維修費也會由我負責的」，正式接近他，使劇情的緊張感升高。

此前，李帝勳就曾透露過，在自己的副角色中，他最喜歡的就是「冤大頭道奇」，果然一出場那憨憨可愛又笨拙的模樣，就相當討喜，令人印象深刻。Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士3》每逢星期五、六晚間在Viu緊貼進度。



