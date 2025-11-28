都敬秀被敲碗當婚禮歌手卻撞期MMA？金宇彬×申敏兒婚禮「最可惜名單」曝光

公開熱戀整整10年的韓娛圈熱門CP-金宇彬與申敏兒，終於要步入婚姻，讓粉絲們激動到不行。 兩人所屬的AM Entertainment 早在20日就正式宣布：「申敏兒與金宇彬以多年深厚的信任為基礎，決定成為彼此的終身伴侶。」消息一出，瞬間登上熱搜。

這對「長跑 CP」早在2015年因拍攝廣告結緣，之後大方認愛，一路相伴十年，感情始終穩穩的。 男方患癌時女方不離不棄，讓無數民眾和粉絲更加看好這一對。 面對這突如其來的喜訊，廣大粉絲狂送祝福，也立刻引發外界對婚禮細節的高度好奇。



首先最受矚目的當然是兩人的禮服造型。 模特兒出身的金宇彬穿起西裝肯定帥度爆表; 而「浪漫喜劇女王」申敏兒過去在多部作品中穿過婚紗，氣質滿分，更曾在拍攝花絮中分享過自己的婚紗喜好，讓大家更加期待她真正的婚禮造型。

*相關內容：婚紗造型從沒失手！申敏兒戲裡美成經典，如今真的要穿上屬於自己的白紗了，現實婚禮更讓人期待

隨著話題延燒他倆過去美照被網友們紛紛「挖出來複習」。 另一方面，賓客名單也成為討論焦點，其中以最近一起上 tvN 綜藝《豆豆笑笑》的李光洙與都敬秀最受關注。 不少粉絲敲碗希望 EXO 主唱都敬秀（D.O.）能現場獻唱祝歌，但EXO當天將在首爾高尺天空巨蛋參加「2025 Melon Music Awards」，時間與婚禮撞期，令許多人直呼可惜。



此外，跟隨申敏兒的多年的某位工作人員意外公開了請柬，曝光婚禮將在晚間7點舉行。 這張由金宇彬與申敏兒共同設計、文字與插畫都極具巧思的請柬，也瞬間在網路掀起熱烈討論。



儘管「最強祝歌候選人」無緣出席讓部份網友有些失落，但大家仍被這對戀人溫馨又低調的結婚方式給暖到。金宇彬與申敏兒將於12月20日舉行一場僅邀請家人、親戚與至親好友的非公開婚禮，為這段10年愛情畫下最浪漫的「逗號」，開啟接下來漫長的幸福。

