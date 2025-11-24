熟悉的「Cherry歐巴」！《我結》SJ希澈&郭雪芙時隔11年台灣《SS10》相見！

Super Junior已落幕的《Super Show 10》台北場，一些和成員有交情的台灣藝人都悄悄現身力挺，包括曾和希澈在經典節目《我們結婚了》組成「大腿夫婦」（又有「希雪夫婦」之稱）的郭雪芙，兩人也總算見面同框！

郭雪芙在第一天14日的場次就現身力挺希澈，默默地買票默默入場，裝扮也相當低調。從她發出的照片，可推測她相當早就到大巨蛋現場，才能和「澈柱」零距離合照，她寫下：「歐巴謝謝展現了這麼帥的演出，歐巴和成員全都太帥了，今天結束後一定要好好休息。明後天也會繼續為你加油！真的很感謝，是非常美麗帥氣的表演。」

她標記希澈，希澈回覆：「謝謝雪芙呀！！親自買票看演出的雪芙，演出節目後沒來看看我就走的雪芙，粉絲模式觀看的雪芙。」這對「希雪夫婦」隔空互動再次引起討論！希澈也發現郭雪芙送了花籃到現場，一句經典的愛稱「Cherry歐巴」相當回憶殺，郭雪芙簡單祝賀演出順利，署名寫「你的前夫人雪芙」，讓人會心一笑。



「希雪夫婦」演出的《我們結婚了》是2014年的《我們結婚了國際版》，兩人互動之中最令人印象深刻的，莫過於婚紗照「激烈」接吻，尺度大開一時成為話題。而兩人下車之後仍有互動，上一次也是透過IG隔空互動，2022年郭雪芙整理東西發現了一疊照片，感性寫下：「Cherry歐巴，好久不見。最近過得好嗎？好想你。祝你身體健康。」希澈轉發寫下：「謝謝雪芙，無論如何都要健康，會和建熙一起去玩的。」建熙正是希澈學生時期到現在的摯友，當時在節目上希澈曾介紹兩人認識。



隔空互動果然不夠，希澈最新發文透露帶藝聲和郭雪芙，三人見面吃飯了！希澈發文寫下：「時隔11年再次相見的郭雪芙。記憶中的Cherry歐巴、花花公子。時間過得太快了，我們都不要生病，長長久久這樣下去吧。」郭雪芙留言：「Cherry歐巴很開心見到你，感謝這麼愉快的時光。」



郭雪芙轉發限時動態寫了更多話，看起來更多回憶湧了上來：「歐巴真的很開心見到你。雖然好久不見了，但是仍像以前一樣溫暖、讓人安心，心情真的很好。看到你在舞台上再次閃耀的模樣，既感動又感激。我們都要健康幸福地過每一天。」



見希澈發文，台灣E.L.F.推測三人應是16日《SS10》末場結束後相約，也難怪其他成員吃金豬食堂時，不見希澈和藝聲身影。希澈把握機會把這名默默觀看演出的粉絲郭雪芙約出來見面，讓人感受特別珍貴，當然也喚醒不少觀看節目的回憶，韓國媒體也紛紛報導此事呢！

