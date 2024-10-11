《我們結婚了》最經典「亞當夫婦」還在ㅠㅠ 趙權&佳人曬情侶照，親暱抱抱超甜♥

2009年～2011年曾在綜藝《我們結婚了》結為夫婦的2AM成員趙權及Brown Eyed Girls佳人，昨（10）日晚間突然曬「情侶照」，讓大批死忠觀眾、CP粉激動不已。

趙權突Po和佳人特地拍的情侶人生四格照，連動態影片也放上來，還有張路邊隨手拍的貼近自拍。一張張畫面讓CP粉簡直「要瘋掉」，趙權從後方環抱佳人，還勾肩搭背臉貼臉，兩人拍攝當下就像真情侶，完全回到了十多年前兩人還「在婚」的熱戀模樣了吧？



趙權發文寫「我買了花你請客吧。2024／回憶中的ADAM（亞當夫婦）」並標記佳人，「我買了花你請客吧」正是趙權的solo歌曲〈告白的那天〉（告白的日子）經典歌詞，歌曲也帶著兩人珍貴的回憶，發行當時佳人可是替他的初舞台準備許多呢！包括秘密上台當Dancer！



趙權的貼文花幾小時就破10萬讚，底下網友留言「哇，是傳奇情侶」、「我們學生時期的兩位」、「啊啊啊回憶」、「瘋了想起過去」、「我的天啊想起小時候」、「眼淚要流出來了，想起瘋狂的過去」，也有不少人說兩人都沒變，或是留言兩人的定情曲〈我們相愛了〉歌詞。論壇Theqoo也有篇‎熱門討論‎，大家一樣都被勾起回憶，也說兩人互動很可愛、模樣都沒變。



回顧亞當夫婦的這些年，亞當夫婦可稱為《我們結婚了》最經典夫婦，是首個擁有高人氣且婚期延續一年以上的夫婦，就算下車後仍有聯繫不尷尬，偶爾還是能從趙權節目上的訪問聽到佳人，2014年兩人又出了合唱曲〈Q&A〉，2015年綜藝《Sugar Man》同框，2016年甚至合作舞台〈綻放〉。



近幾年，佳人因‎非法使用丙泊酚（俗稱牛奶針）‎暫停活動進入反省期，不再出現於螢光幕前，今年Brown Eyed Girls包括佳人在內的四人（JeA、Miryo、Narsha、佳人）密切合體，回歸似乎有望，四人不僅合體替JeA弟弟唱祝歌，還一起登上Miryo主持的廣播節目《Miryo's Freestyle》。上個月JeA舉行生日派對發了張與佳人的合照感謝她「突然出現」，當時趙權也留言說自己「突然見到了佳人姐姐」，引起一些討論，沒想到兩人很快就約見面了，帶給大家紮紮實實一記回憶殺。

▼JeA弟弟婚禮，Brown Eyed Girls獻唱經典歌曲〈Abracadabra〉



▼《Miryo's Freestyle》Brown Eyed Girls合體



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞