《親愛的X》成金永大入伍前最後作品：下次想挑戰「只穿著內褲煮泡麵」的日常人生劇

熱門韓劇《親愛的X》的男主角金永大表示，自己演技人生的其中一個章節已經結束，還分享了許多未來想挑戰的角色類型。

金永大於 25 日下午在首爾市鍾路區的一家咖啡廳進行的 TVING 原創韓劇《親愛的X》終映採訪中，提到了自己對演技的看法。

《親愛的X》是一部描繪為了逃離地獄並登上最高處而戴上面具的女子白雅珍（金裕貞 飾），以及被她殘酷踐踏的 X 們的精采故事。金永大在劇裡飾演相信救贖就是愛、活在白雅珍的煤氣燈（Gaslighting）操控世界中的男子尹俊瑞一角。





當天，金永大在談到完成此部作品的感受時表示：「我認為在演技上，一個章節結束了」、「也有著想重新開始的心情。」





他也正面臨著入伍這個課題的新變化。金永大說：「我想成為更加成熟的演員，希望能克服過去經歷的試錯，並帶著自信去挑戰。」

特別是他說道：「我也想演些日常性的角色，挑戰像是只穿著內褲煮泡麵來吃的那種人生劇類型」、「也想挑戰壞人角色，有些貪心。」



關於入伍後的空白期，金永大表示：「空白並不可怕。因為有很多經驗，所以有自信能做好」，展現了不畏懼且自信的一面。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞