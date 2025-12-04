婚訊後首亮相遭遇零下10度！申敏兒肩膀全露硬上工：眼淚都被凍出來！粉絲：超敬業

女神申敏兒在和男友、同為演員的金宇彬宣布結婚後，首度亮相公開活動，一出場立刻成為全場焦點！

申敏兒於3日現身位於首爾中區的新世界百貨店，出席了奢侈品牌LOUIS VUITTON舉辦的活動。 儘管當天氣溫低到零下，她仍大方以一身銀色金屬感的華麗 Off-shoulder 迷你洋裝登場，肩線大開、氣勢滿滿。 整件禮服以巴羅克風花卉立體刺繡打造，華貴又搶眼; 搭配蓬鬆感的泡泡袖，更讓整體造型呈現出結構感十足的時尚氛圍。 服裝這麼華麗，申敏兒反而選擇「Less is more」，僅配戴細緻的銀色項鍊與耳環點綴，完全襯托出她的優雅氣質。



下半身則以一雙白色長靴與迷你白色手袋收尾，俐落又清爽，完美拉長腿部比例，整體造型也因此更加明亮乾淨。 髮型是自然波紋的半扎馬尾，唇色選用鮮明紅調，為冬季造型增添活力。不過現場寒風實在太逼人，零下10度的低溫讓申敏兒忍不住眼眶含淚、甚至被拍到悄悄擦淚的畫面，讓粉絲心疼直呼：「太敬業了！」





這是她和金宇彬宣布婚訊後的首場公開亮相，外界關注度超高。 兩人將於2025 年12月20日正式完婚，雙方經紀公司先前透過聲明表示，兩人基於長久以來的深厚信任與感情，決定攜手步入人生新階段。

日前曝光的喜帖也引發粉絲熱議——內容是金宇彬親筆書寫文字、申敏兒親手繪製插圖，畫上穿著婚紗與禮服的可愛小男女，雖然設計簡單卻溫馨感十足，完全展現兩人低調甜蜜的風格。



準新人甜蜜互動再度圈粉無數，粉絲都期待兩人在年底的大婚時，能帶來更多幸福時刻。

