你也不是主角臉？！朴敘俊自曝最常被嫌外貌，超淡定回應

韓劇男神朴敘俊竟然也會被嘲「外貌不夠主角臉」？

最近他做客了YouTube頻道《導演高昌錫》，沒想到一席話上引發熱烈討論，那期節目的標題甚至直接寫上：「朴敘俊，這孩子不是主角級外貌吧？」超挑釁、超辣眼，可他本人卻意外平靜，連粉絲都傻眼：到底是哪個酸民敢嘴朴敘俊的臉！

影片中，朴敘俊與演員高昌錫、許俊碩、歌手 O3ohn一同喝酒聊天，聊到演技、形象與作為演員的煩惱。 O3ohn率先開話題，說自己覺得朴敘俊「相較於外貌，演技其實被低估了」。 結果朴敘俊立刻接話：「我最常被嫌外貌啊。」語氣超平淡，像在講別人的事一樣。



許俊碩聽到整個驚呆：「你會被嫌外貌？」高昌錫也跟著傻住：「我是不是聽錯？ 敘俊會被罵長相？」現場瞬間一片困惑。朴敘俊則處之泰然，只回：「那很正常吧。」還補充自己根本不在意酸民留言。 結果O3ohn乾脆模仿黑粉口氣：「他不是主角臉啦。」高昌錫立刻急了：「喂喂，O3ohn啊，這種話我可不背書（擔保）喔！」笑翻全場。



其實，提到朴敘俊的外貌，觀眾第一個想到的通常是——「帥瘋了吧？」從《梨泰院Class》裡的冷峻朴世路、《三流之路》裡的暖男高東萬，到《金秘書為何那樣》裡的完美社長李英俊，每一個角色都把帥度開到最大、魅力滿點。 這種等級的臉被說不是主角臉？



