奉太奎有自己的時尚態度！穿裙子證明「男生也可以」，原是教育兒子卻變「教育記者」

《我家的熊孩子》最新一集EP.471，邀請到演出《The Penthouse》（上流戰爭）惡人組之一「李奎鎮」聞名的奉太奎，他為宣傳新電影而來，聊起自己生涯知名的「著裙裝時尚」。

他的妻子是攝影師Hasisi Park，兩人品味都非凡，而奉太奎最「破格」的打扮應是2020年出席《The Penthouse》發表會著裙裝。談起幕後故事，他說兒子時河（當時5歲）正值在同儕間對「男生」有刻板印象之時，自己為了給時河見識「男生也能留長髮、男生也能穿裙子」，親自上陣。



搞笑的是，他透露當天在男廁嚇到不少人，正當大家好奇他如何上廁所時，他很坦然地說因為裙子比較長，覺得座式不方便，「反正我也是男的，就這樣──」直接把裙子掀起來站著如廁！他這一掀嚇到更多人了XD！



當年他穿著裙裝可是造成非常大的回響，因有媒體稱他「越線的時尚」，他親自發文反駁：「我沒有覺得越線，實際上非常舒適。如果之前就能穿該有多好？好在至少現在知道了裙子的實用性，而且做造型也非常帥。」當時他也提到自己是想讓時河了解男生可以穿裙子，甚至認為學校制服應該可以讓男女都自由選擇穿裙子或褲子。奉太奎的發文引發網友熱烈支持，Theqoo一篇文千則留言幾乎都支持他，說越線的應該是記者。



*回顧報導：

‎〈男生可以穿裙子嗎? 奉太奎穿百褶裙出席新劇發佈會被評「越線的時尚」，IG PO文回應獲讚！〉

回到節目《我家的熊孩子》，奉太奎亦分享和兒女相處趣事，說孩子們起初都不相信爸爸能上電視，認為上電視的人都要長得很帥。後來孩子們都懂爸爸是演員後，女兒上學時見到他來接，還會故意指著大喊「是奉太奎」、「這不是奉太奎嗎，你怎麼來了」，申東燁建議他：「那你也對她喊『這不是奉太奎的女兒嗎？』」全場再爆笑出聲。



以上，香港觀眾可至Viu收看完整節目內容。

